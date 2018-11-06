No: 1903 mimarisine Avrupa'dan 2 ödül

Mimar Feza Koca imzası taşıyan No:1903 BJK Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde iki farklı ödülün sahibi oldu. 'İç Alanda Karma Kullanım' ve 'İç Alanda En İyi Karma Kullanım' kategorilerinde Avrupa'nın en iyisi seçilen proje, şehrin simgelerinden biri olmayı da sürdürüyor.

Avrupa'nın en prestijli listeleri arasında yer alan Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nin kazanan isimleri belli oldu. Listeye giren Türk projeler arasında Beşiktaş'ın simgelerinden birine dönüşen No:1903 de yer aldı. Türkiye'nin önemli mimarlarından Mimar Feza Koca tarafından tasarlanan No:1903 BJK Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri, Avrupa'dan iki ödülle döndü. No:1903, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ticari ve konut alanında yapılan projeleri değerlendiren prestijli Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde (International Property Awards) Avrupa kategorisinde ‘İç Alanda Karma Kullanım' ve ‘İç Alanda En İyi Karma Kullanım' alanlarında birinci oldu. Üst düzey İngiliz yöneticilerinin katıldığı gecede, Feza Koca'ya ödülleri Lord Richard Best verdi.

Beşiktaş'ın ruhunu en iyi yansıtan mekan olarak değerlendirilen, 4.600 metrekare açık ve 3.500 metrekare kapalı alana sahip No:1903, yaklaşık bir sene önce Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı bir törenle hizmete açılmıştı.