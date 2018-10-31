Norveçli sosyal medya fenomeni, İstanbul metrosuna bindi hayran kaldı

Norveçli Youtube fenomeni Harald Baldr, İstanbul'a geldi. İstanbul Metrosu'na binerek izlenimlerini anlatan ünlü sosyal medya fenomeni İstanbul Metrosu'na hayran kaldı. İstanbul Metrosuyla Paris metrosunu kıyaslayan Baldr,"İstanbul başkent olmadığı halde Paris'ten daha iyi görünüyor" dedi.

Paris'te yaşayan Norveçli YouTube fenomeni Harald Baldr, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. İstanbul'u gezen Fenomen daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen İstanbul karttan satın alarak metroya bindi. Harald metroya ilk Vezneciler İstasyonunda bindi. Daha sonra da yolculuğunu Haliç Metro Köprüsü İstasyonu'nda sonlandırdı.

İstanbul metrosuna hayran kaldı

İstanbul'a ve metro istasyonlarına hayran kalan fenomen, metro deneyimi boyunca İstanbul metrosu konulu bir video çekti. Çektiği videoyu yayınlayan fenomen, İstanbul Metrosu, Paris Metrosu ile karşılaştırıp, Paris Metrosu'ndan çok daha güzel olduğunu belirtti. Haliç Metro Köprüsü İstasyonu içinde "Güzel bir istasyon,Köprüye aşık oldum" ifadesini kullandı.

"Gerçekten etkileyici"

Vezneciler istasyonuna giren Norveçli fenomen, Harald Baldr,“duvar yazıları, bana bağıran dilenciler ve su sızıntıları görmeyi bekliyorum. Dalga geçmiyorum. Bu çekimi Paris'te yaptığım gibi bir seferde yapacağım. Gördüğünüz gibi hiçbir hile yok. Burası rastgele bir istasyon. Sanırım asansöre binmemiz gerekiyor. Etrafta herhangi bir dilencinin olmaması güzel. Henüz bir su sızıntısıyla karşılaşmadım, şansıma güzel bir istasyon. Metroda su akıntısı filan yok ama bir istasyon bütün metro sistemi hakkında bilgi veremez değil mi? İnsanlar yürüyen merdivende inerken 1 kişi haricinde hepsi merdivenin sağ tarafında ayakta duruyor, gerçekten etkileyici” ifadelerini kullandı.

"Güzel bir istasyon,Köprüye aşık oldum"

Haliç Metro Köprüsü İstasyonu'nun güzel bir istasyon olduğunu söyleyen fenomen Harald Baldr,” Haliç'te duruyor ve dışarı çıkıyor. “Güzel bir istasyon. Köprüye aşık oldum. Sanırım Haliç'in ortasındayım. Bu istasyonda size küçük bir tur yapacağım. İstasyonun adı Haliç. Çıkış için bileti kullanmak gerekmiyor. Bizi en iyi istasyonlardan birine getirdi. Bizi Haliç'in ortasında bir istasyona getirdi. Bu planlarımızda yoktu. Size bu şehirdeki rastgele istasyonları gösteriyorum” diye konuştu.

“İstanbul'daki metro sisteminden çok etkilendim”

“İstanbul'daki metro sisteminden çok etkilendim” diyen fenomen,“İstanbul'daki metro sisteminden çok etkilendim. Metro sistemi gerçekten iyi görünüyor, iyi çalışıyor, ucuz. Paris bu ülke sözüm ona sizden daha fakir olması gerekiyor. İstanbul başkent olmadığı halde Paris'ten daha iyi görünüyor ve metro sistem sizi bir şekilde geride bırakır. Paranızı neye harcadığınız konusunda düşünmeye başlamanın tam da zamanı” dedi.