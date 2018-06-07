Nostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptı

Vatandaşların altında oturdukları ağaçlarındalından kopardıkları meyvelerle orucunu açtığı Kiraz ve Kayısı Bahçesi renkli görüntülere sahne oldu. 8 yaşındaki Zeynep büyüklerine yemek taşırken 88 yaşındaki Şaziye Nine de hem memleket hasretini giderdi hem de İslam alemi için dua etti.

Eskilerin özlemle andığı gençlerin ise merak ettiği “Eski Ramazanlar” Bağcılar’da yaşanıyor. Bağcılar Belediyesi bu amaçla hizmete sunduğu Nostalji Bahçeleri’nde binlerce kişiyi kurduğu gönül sofralarında ağırlıyor.Gün içerisinde ağaçlar altında oturarak serinleyen, hava alan ve günün yorgunluğunu atan ilçe sakinleri, iftarın yaklaşmasıyla yeşilliklerin üzerine örtülerini serip yer sofralarını kuruyor.

Ramazan ayının ilk 15 günü ilçe sakinlerini Ceviz, Kestane ve Fındık Bahçesi’nde konuk eden Bağcılar Belediyesi, şimdi de Kayısı, Kiraz ve Üzüm Bahçesi’nde iftar programları düzenledi.

Mevsimi olduğu için Kayısı ve Kiraz bahçelerindeki iftar programları büyük ilgi gördü. Güneşli Mahallesi’nde bulunan Kayısı bahçesini iftara bir saat 2 bin kişi doldurdu. Aynı sofrayı paylaşan ancak birbirini tanımayan insanlar da bu vesileyle tanışıp arkadaş oldu.

“Bahçelerdeki meyveleri çocukların sevgisinin koruduğuna inanıyorum”

Bu özel günde ilçe sakinlerini yalnız bırakmayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Şu görüntü dünyaya bedel. Komşular, dostlar güzel ağaçların altında çok güzel bir ortamda gönül sofralarını kurdular. Nostalji bahçelerimizdeki meyveleri çocukların sevgisinin koruduğuna inanıyorum. Bu bahçeler Bağcılar’a farklı bir güzellik kattı. Aileler, komşular, farklı yörenin insanları buralarda hava alma ve spor yapma imkanı da buluyor. Bu güzellikleri bize bahşeden Rabbimize şükrediyoruz” dedi.

Kirazlı Mahallesi’nde yer alan Kiraz Bahçesi’nde ise yaşlılar, çocukları ve torunlarından oluşan 3 nesil aynı sofrada buluştu. Geçmişle gelecek arasında bağın kurulduğu bahçede yaşlılar, gelenek ve görenekleri çocukları üzerinden kendinden sonraki kuşaklara aktardı.

“Kendimi memlekette hissediyorum bizim oralara çok benziyor”

2500 kişinin doldurduğu bahçede iki misafir göze çarptı. Biri 8 yaşında Vali Cahit Bayar İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Zeynep diğeri ise 88 yaşındaki Şaziye Nine. Elinde kumanya kutusuyla bir sağa bir sola koşturan Zeynep Gündoğdu, “Burası çok güzel. Annem ve babamla iftar yapmaya geldik. Oruç tutamıyorum ben de sevap kazanmak için büyüklerime yemek taşıyorum. Onlar teşekkür edince çok seviniyorum” dedi.

Tokatlı Şaziye Erkan ise “İstanbul’da dışarıya pek çıkmıyorum. Ama Kiraz Bahçesi’nde iftar yapılacağını duyunca kızım ve torunumun yardımıyla buraya geldim. Ağaçlar altında oturunca kendimi memlekette hissediyorum bizim oralara çok benziyor. Toprağa basmak yeşilliklerde oturmak nefes almak bana iyi geliyor. Hem hasret gideriyorum hem de komşularım için vatanım için İslam alemi için dua ediyorum” dedi.

Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar altında oturdukları ağacın dalından kopardıkları kirazla oruçlarını açtı.