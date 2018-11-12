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‘Note' tasarım ödülüne layık görüldü

Türk ofis mobilyası üreticisi Bürotime, ‘Note’ isimli toplantı masası ile tasarım alanında inovatif ve öncü fikirlerin yarıştığı German Design Award 2019’un (Alman Tasarım Ödülleri) sahibi oldu.

Türk ofis mobilyası üreticisi Bürotime, ‘Note' isimli toplantı masası ile tasarım alanında inovatif ve öncü fikirlerin yarıştığı German Design Award 2019'un (Alman Tasarım Ödülleri) sahibi oldu.


Alman Tasarım Konseyi (German Design Council) tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olarak kabul edilen German Design Awards 2019'un (Alman Tasarım Ödülleri) kazananları belli oldu. Bu yıl 49'uncusu düzenlenen yarışmada Bürotime'ın Note isimli ürünü, ‘Excellent Product Design' kategorisinde ödüle layık görüldü.

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