Numan Kurtulmuş ESTAM projesini tanıttı

Bakan, “Eğer bir başka ülkenin elinde olsaydı, tarihi hanlarımızın, hamamlarımızın, medreselerimizin her biri, müzede korunan eser gibi korunur ve çok canlı bir şekilde günümüze getirilirdi” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, 560 yıllık tarihiyle İstanbul’un en eski yerleşim birimlerinden biri olan Eyüpsultan’da dev restorasyon projelerine başlıyor. Belediyenin 500 milyon TL bütçe ayırdığı restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katıldığı bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

ESTAM, 67 projeden oluşuyor

98 hektarlık alan içinde yer alan ve aralarında Mezar Taşı Konservasyon ve Sergileme Alanı, Eyüp Sultan Müzesi Anı Evi, Haliç Deniz ulaşımı ve Eyüp Sultan İskelesi Geliştirme Projesi, Sekbanbaşı Ramazan Ağa Subyan Mektebi, Haliç Silueti Aydınlatma Projesi, Eyüp Oyuncakları Çocuk Parkı ve Kukla Tiyatrosu, Tarihi Çeşmeler Projesi, Çömlekçiler Hamamı Projesi ve Restorasyonu, Arpacı Hayrettin Camii Projesi ve Restorasyonu, Piyerloti, İdris-i Bitlisi Tepesi Otopark Projesi, Zeynep Hatun Camii Projesi ve Restorasyon gibi projelerin de bulunduğu toplam 67 farklı projenin tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Eyüpsultan ilçesinin İstanbul için öneminden bahsetti. Tarihi eserlere olan ilgisizlik ve tahribat nedeniyle geçmişle olan bağlardan kopma noktasına gelindiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Eğer zamanı iyi yönetemezseniz, sizdeki bir çok iyi şeyleri alır götürür harap eder hatta yok eder. Maalesef uzun yıllar boyunca sadece zamanın vermiş olduğu tahribat değil, aynı zamanda köklerimizden uzaklaşmak gibi telaşla ortaya koyulan yanlış uygulamalar, tarihte estetik, sanat, mimari ve ahenk adına ne varsa geride bırakmamıza sebep oldu. Biraz önce gördünüz, o muhteşem mezar taşlarının kırılıp bir kenarlara atıldığı bir tesadüf değildir. Sadece bir saygısızlık da değildir. Bir ilgisizlik, bir duyarsızlık, tarihle olan irtibatı koparma yönünde neredeyse bir telaşın sonucudur. Sokaktaki 3-5 maganda ya da tarihe, mezara saygısız 3-5 tane mahalle serserisinin yapmış olduğu işler değildir onlar. Bir devrin, bir zihniyetin özeti gibidir. Eğer bir başka ülkenin elinde olsaydı, o mezar taşlarının her birisi, tarihi hanlarımızın, hamamlarımızın, medreselerimizin, sokaklarımızın, çarşılarımızın her biri, müzede korunan eser gibi korunur ve çok canlı bir şekilde günümüze getirilirdi. Çok şükür artık bu ilgisizlik geride kaldı, çok şükür bu duyarsızlık geride kaldı. Tarihle bağını koparma telaşı ve onun üzerinden modernleşme arayışları tarihin çöplüğüne gitti. Şimdi tarihle irtibatımızı kuvvetlendirerek maziden alacağımız güç ile çok daha güçlü bir Türkiye kurma mücadelesini yapıyoruz.”

“Eyüpsultan, Fatih ve Üsküdar Osmanlı’nın göz bebeği”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 67 projeyi içeren ESTAM projesi hakkında da konuştu. Eyüpsultan’ın İstanbul ve Osmanlı Devleti için önemine değinen Bakan Kurtulmuş, “Ben ESTAM projesini de bu çerçevede, bu anlayışla ortaya çıkan bir proje olarak görüyorum. Eyüpsultan, İstanbul’un en önemli semtlerinden birisidir. Eyüpsultan, fetihten hemen sonra Osmanlının göz bebeği olarak korumaya çalıştığı tarihi semtlerimizden birisidir. Eyüpsultan, Fatih ve Üsküdar. Bu 3 önemli şehir Osmanlı döneminde önem verilen şehirlerdir. Eyüpsultan, bizim yıllardır üzerinde konuştuğumuz, tarihi alandaki tarihi dokuların ortaya çıkarılması için gayret sarf etmemiz gereken bir yer. Buranın mümkün olduğu kadar yayalaştırılması, trafikten uzak hale getirilmesi, var olan bütün alandaki tarihi güzelliklerin belgelenerek en güzel şekilde teşhir edilmesi, oturma mekanları ve ışıklandırmalarla halkın daha rahat hareket etmesini sağlayacak imkanların Eyüpsultan’ın var olan değerlerinin ve güzelliklerinin yaşatılması bizim için önemlidir” dedi.

Bakan Kurtulmuş ekonomi ve kültür zenginliği arasındaki bağlantının öneminden bahsetti. Medeniyet ve kültür zenginliği olmadan ekonomik ilerlemenin tek başına önemli olmadığını belirten Kurtulmuş şöyle konuştu:

“Bizim geleceğimiz sadece ekonomide ileri gitmekle olamaz. Yollarımızı, köprülerimizi, havalimanlarımızı, uçaklarımızı, tanklarımızı, fabrikalarımızı geliştirmekle biz büyük bir gelecek kuramayız. Bunları tabi ki yapacağız. Bunlar halkın refahı, ülkenin zenginliği ve ülkenin güçlü olması bakımından önemlidir. Ama dünyada başka hiçbir ülkede olmayan güzellik Türkiye’de vardır. O da tarihi, kültür zenginliğin çeşitliliğidir. Bu kültürel zenginlikten, bu büyük medeniyet birikimimizden istifade etmezsek ekonomide yükselmenin hiçbir anlamı kalmaz. Onun için Türkiye’nin ekonomideki gücü, bağımsızlığı kadar önemli olan bir husus da medeniyet ve kültür alanındaki milli bağımsızlığı meselesidir.”

Proje 2 buçuk yılda tamamlanacak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da ESTAM projeni neden yaptıklarını anlattı. İlçe sakinlerinin, ziyaretçilerin ve tarihi kültürün korunmasının amaçlandığını kaydeden Başkan Remzi Aydın, “Sanayileşme ve şehirleşme süreçleriyle beraber bu ışıltı, bu kıymet solmaya ve gözden uzaklaşmaya başlamış. İlgisizlikten dolayı kaotik bir ortam oluşmuş. Ziyaretçilerimiz çok istemelerine rağmen ulaşamıyorlar ve maalesef çok mutlu ayrılmıyorlardı. Gerek burada yaşayan sakinlerimizin gerek dışarıdan gelen ziyaretçilerimizin taleplerini karşılamak adına ve aynı zamanda tarihimize, medeniyetimize, kültürümüze saygı ve vefa göstermek adına bu projeyi başlattık. Bu projemiz yaklaşık 2 buçuk yılda tamamlanan bir proje” dedi.