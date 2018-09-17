Numan Kurtulmuş: “İmam Hatipler Türkiye'nin özetidir”

Dr. Numan Kurtulmuş, "İmam hatip liselerinin tarihi, bir diğer bakımdan, Türkiye'deki demokrasi tarihinin de bir özetidir. İmam hatip liseleri bu anlamda, son iki asırdır, köklerinden uzaklaştırılan bir milletin, yeniden kökleriyle, yeniden medeniyetiyle, değerleriyle buluşmasının özetidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törene katıldı. Törende, Kurtulmuş'un yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

“İmam hatipler Türkiye'nin özetidir”

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Kurtulmuş, 1977 yılında mezun olduğu imam hatip lisesi ve çevresindeki tüm sokaklarda anılarının bulunduğunu hatırlatarak, "İmam Hatip Liseleri, aslında Türkiye'de milletin kendi kökleriyle serüveninin bir özetidir. İmam Hatip Liselerinin tarihi bir diğer bakımdan, Türkiye'deki demokrasi tarihinin de bir özetidir. Bu millet, özellikle savaşlardan yenik düştükten sonra, eğitilmiş insanının oldukça az olduğu ve maalesef eğitilmiş insanlarının büyük bir kısmının da tam tabiriyle modernleşme adına batılılaşmanın esiri haline getirildiği bir dönemde, dinini, diyanetini, maneviyatını, tarihini, kültürünü öğretecek kurumlara ihtiyaç olduğu bir dönemde milletin bu ihtiyacına karşılık vermek üzere kurulmuş olan ve halisane niyetlerle bugüne kadar getirilen okullardır. İmam Hatip Liseleri bu anlamda, son iki asırdır, köklerinden uzaklaştırılan bir milletin, yeniden kökleriyle, yeniden medeniyetiyle, değerleriyle buluşmasının özetidir” dedi.

“Darbe dönemlerinde imam hatipler kapatıldı"

"İmam Hatip Liseleri, aynı zamanda Türkiye'deki demokrasi tarihinin de bir özetidir" diyen Kurtulmuş şöyle devam etti: “Türkiye'de bakıyorsunuz, ne zaman demokrasi bir şekilde kısıntıya uğrasa, ne zaman darbeler, askeri müdahaleler, sivil siyasetin önünün kesildiği dönemler olsa, bu dönemlerin önemli sonuçlarından birisi de imam hatip liselerinin kapatılması ya da ortaokul kısımlarının kapatılması olmuştur. Örnek olarak söylüyorum, biz imam hatip lisesine kaydolduk. Ertesi sene, 12 Mart 1971 muhtırası oldu. 12 Mart muhtırasıyla birlikte hemen imam hatip liselerinin orta kısımları kapatıldı. Bizden sonra zannediyorum bir 4-5 sene imam hatip liseleri öğrenci alamaz noktaya geldi. İmam hatip liselerinin kapatılmasının gerekçesi ise bunların ıslah edileceği şeklinde oldu. Zaman geçti, milletimiz büyük bir mücadele verdi. Anadolu'nun her yerinde millet bu okullara sahip çıktı. Her darbe döneminde biraz geri gidildi."

“Gençler geleceğin şartlarına göre yetiştirilmeli"

Kurtulmuş, "İşte bu okullar, sizi, sizin geleceğiniz çağlara uygun şekilde yetiştirmek için vardır. Okul, bir yerde ilim ve irfan çınarı, bir mektep ve bir çevredir. Ama asıl olan tek tek sizin gönlünüzde ve beyninizde bitiyor. Her biriniz dünyanın geleceğini kucaklayacak zihin ve gönül dünyasına sahip olmak zorundasınız. Okullar, kitaplar, fiziki mekanlar, kütüphaneler, bilgisayarlar, programların hepsi vesiledir. Asıl olan sizlersiniz. Sizin gönlünüz, zihninizdir ve sizin en güzel şekilde yetişmenizdir. Ülkeyi yönetenler olarak bizler ise sizin en iyi şekilde yetişmeniz için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Bilim tek başına problemleri bitirmiyor"

Numan Kurtulmuş, "Bilginin her türlüsü hiçbir dönemde olmadığı kadar var. Ancak insanoğlunun, insanlık tarihinin en sıkıntılı, en problemli en zor zamanlarından birini yaşıyor. Dünyanın bir tarafından her türlü güç içerisinde çok az yaşayanlar olduğu gibi diğer tarafında ise milyarlarca kişi de zor koşullarda yaşıyor. O zaman bir yerde problem var. Demek ki, bu problemi bilgi tek başına çözmüyor. O zaman, sizden üç tane temel şey bekliyoruz: ilim, irfan ve hikmet. Bu okulların varlık sebebi de budur" ifadelerini kullandı.

Dr. Numan Kurtulmuş'a iki adet tablonun takdim edilmesinin ardından hep birlikte fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.