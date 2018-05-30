Bu operasyonlardan etkilenmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dünya Erdemli İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen 14’üncü Geleneksel Medya Platformu İftar yemeği programına katıldı. İBB Avcılar Sosyal Tesisinde düzenlenen iftar programına dernek yöneticileri ve çok sayıda üye katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

“Şu anda yaşananlar bir asır önceki oyunun ikinci perdesidir”

İftar programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Birinci dünya savaşının galipleri masanın üstüne cetvelleri, gönyeleri, pergelleri koydular ve sınırların hepsini suni bir şekilde çizdiler. Türkiye burasıdır Suriye burasıdır, Irak burasıdır Lübnan burasıdır karar verdiler. Bütün ülkelerin sınırlarını belirlediler. Bu saydığım ülkelerin birbirlerini ayıran hiçbir tabi sınırı yoktur. Telebiyat’ın karşısı Akçakale. Telebiyat Arapça Akçakale Türkçe. Aradan suni bir sınır geçiyor, amca çocukları teyze çocukları birisi orada kalmış birisi burada kalmış. Böylesine bir sınır çizme girişimiyle sınırlarını belirleyenler bölge insanının gönüllerini birbirinden ayıramamışlar. Şimdi bir asır sonra gönüllerini ve zihinlerini ayırmaya çalışıyorlar. Şu anda yaşadığımız DEAŞ terör örgütünün kurulması, Suriye’nin parçalanması, PYD/PKK gibi terör örgütlerinin müttefik sandığımız ülkeler tarafından desteklenmesi, Irak’ın paramparça bir hale getirilmesi, Yemen’in parçalanması bir asır önce oynanan oyununun ikinci perdesidir. İşte güncel siyasetin bam teli burasıdır” dedi.

“24 Haziran seçimi Türkiye Siyasi tarihinin en önemli seçimidir”

Bölgedeki bu oyunu bozmaya çalışan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Kurtulmuş, “Bu oyunun farkında olan bölgedeki tek ülke Türkiye’dir. Bu oyunu bozmaya niyetlenen bölgedeki tek ülke Türkiye’dir, Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki Türkiye bu oyunu bozmaya ahdetmiştir. Mücadelenin aslı bamteli burasıdır. Onun için 24 Haziran seçimleri Türk siyasi tarihinin en önemli seçimidir. Henüz dünyanın Süper Ligi’ne çıkmadık. Futbol tabiriyle Play-off oynuyoruz. Birileri bizi Play-Off’tan yukarı çıkarmak istemiyorlar. Türkiye dünyanın birinci liginde oynayan bir ülke olmasını istemiyorlar. Onun için bütün güçleriyle abanıyorlar. Onun için Türkiye’yi son 4-5 senedir 2013 Mayıs’ından bu yana bir taraftan terör örgütleriyle meşgul ediyorlar, diğer taraftan Türkiye’yi bir takım ekonomik operasyonlarla karşı karşıya bırakıyorlar. Bir diğer taraftan Türkiye’nin yurt dışındaki algısını bozmak için yedi düvelden savaş açtılar. Bütün bunların amacı bu oyunları bozacak güçlü bir Türkiye’nin olmamasıdır. Ayakları üstüne sağlam basan, tüm İslam coğrafyasındaki ülkelerin elinden tutacak güçlü bir Türkiye’yi görmek istemiyorlar. Onun için değerli kardeşlerim bu oyunu bozacak irade ve kararlılık milletimizin elindedir” diye konuştu.

“Türkiye ekonomisinin endişe edilecek bir tarafı yoktur”

Döviz kuruyla ilgili konuşan Bakan Numan Kurtulmuş, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı sisteminin seçilmiş ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır, 24 Haziran’da sandıklardan bu sonuç çıkacaktır. Ancak aynı şekil de parlamentoda da çok güçlü olmamız lazım AK Partinin tek başına iktidar olacak şekilde parlamento da olması lazım. O yüzden milletvekili seçimlerinde de aynı kararlılığı milletimizin göstereceğinden eminim. Bunlar güçlü bir Türkiye görmek istemezler. Bunlar iki alanda operasyon yapmaya devam edecekler bir para konusunda maddi alanda operasyonlar yapacaklar. İkincisi de algı operasyonu yapacaklar. Ne yazık ki bunların ikisini de 15 Temmuz’dan itibaren görüyoruz. Son birkaç haftadır döviz üzerinde dalgalanmalar başladı. Hiçbir ekonomik gerekçe yok. Türkiye ekonomisinin bütün rakamları fevkalede sağlam. Türkiye ekonomisinin endişe edilecek bir yanı yoktur. Bu operasyonlardan etkilenmeden yolumuza devam edeceğiz. Sonra piyasalar üzerinde bir takım baskılar, döviz kurlarında operasyonlar, eş zamanlı olarak. Batı dünyasındaki ekonomik alanları da takip ediyoruz. Türkiye de kur krizi falan yok, ekonomi üzerinden hükümeti diz çöktürmeye yönelik operasyonlar var” şeklinde konuştu.