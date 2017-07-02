Güney Kore’de düzenlenen 23. Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 67 kiloda Nur Tatar Askari, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

2020 Olimpiyatları’ndaki hedefinin altın madalya olduğunu söyleyen Tatar, “Bronz ve gümüş madalya aldım. İnşallah ülkeme altın madalya getirim. Bu benim küçüklüğümden beri hayalim. Anneme çok söz verdim. Altın madalyayı alıp, bırakacağım diye. 2020’de altın madalya alırsam taekwondo hayatıma son vereceğim” şeklinde konuştu.

Tatar: “Hedefimiz 2020 yılındaki Tokyo Olimpiyatları”

Taekwondoya 5 yaşında başladığını söyleyen Nur Tatar, “Aileden çok uzakta kaldık. Çok zor bir spor. Annem hep ağlıyordu. Kaybediyorsun, ağlıyorsun, sakatlanıyorsun, üzülüyorlar. Annem çok üzüldüğü için ona söz verdim. 19 yaşında olimpiyat ikincisi oldum. O başarıyı 2016 yılında da devam ettirdim. Çok turnuvada yarıştık. Dünya çok sevilen bir spor. Bizim federasyonumuz çok ciddi bir şekilde yapıyor. Dünya şampiyonu olmak benim için çok zordu. Hedefimiz 2020 yılındaki Tokyo Olimpiyatları” diye konuştu.

“İnşallah kariyerimin zirvesinde bırakırım”

2020 Olimpiyatları’ndan sonra aile hayatı yaşamak istediği için bırakabileceğini ifade eden Tatar, “İnşallah kariyerimin zirvesinde bırakırım. Türkiye’yi bu başarıyı getiririm. Yıllardır her dövüştüğümde çok gizli kahraman var. Bütün Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Türkiye’yi inşallah daha iyi yerlere getireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Ağrıs: “Finaldeki Rus rakibime iki defa yenilmiştim. Rövanşı aldım”

Zeliha Ağrıs ise 19 yaşında Dünya şampiyonu olduğunu belirterek, “2019’da tekrar dünya şampiyonu olmak istiyorum. 2020’de Olimpiyatlara katılıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu da şampiyon olarak çok güzel olur. En büyük rakibim Mısırlı rakipti. Zorlu bir maç yaptık ama ben kazandım. Yarı final ve final maçları da zorluydu. Zaten finaldeki Rus rakibime iki defa yenilmiştim. Rövanşı aldım” dedi.