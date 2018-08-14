Nur Tatar Askari, spora devam kararı aldı

Elde ettiği başarılar ve kazandığı madalyalarla 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele etmeyi garantileyen Nur Tatar Askari, haziran ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye adına yarıştığım, bu bayrak altında aldığım her başarı, döktüğüm her alın teri ve verdiğim tüm emeklerimin tam 20. yılı oldu. Bugüne kadar birçok problemle savaştık. Düştük, kalktık, büyüdük ama küçüldük. Ben elimden geleni fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Umuyorum Türkiye’ye tekvandoyu hem tanıtıp, hem de sevdirmişimdir. Yaşadığım sıkıntı ve problemlerden ötürü tekvando hayatımı sonlandırdım. Herkese bugüne kadarki desteğinden ötürü çok teşekkür ederim. Yanımda olanlara, kazanmam için dua edenlere minnettarım. Herkes Allah’a emanet olsun. Hayallerim ve hedeflerimden ayıranlara da çok büyük ahtım var. Bilsinler ki mazlumun ahı çıkar" ifadelerini kullanarak aktif spor hayatını sonlandırdığını belirtmişti. Şampiyon tekvandocunun spora devam edeceğini, asrın güreşçisi ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya açıkladı.

"Efsane geri döndü"

Nur Tatar Askari’nin spora devam edeceğini sosyal medya üzerinden açıklayan Hamza Yerlikaya, "Efsane Şampiyon Geri Döndü. Avrupa ve Dünya şampiyonu, Olimpiyat ikincisi milli tekvandocumuz Nur Tatar Askari, spor hayatına kaldığı yerden devam ediyor. 20 yıl önce küçük bir kızın Van’da başlayan serüveni inşallah 2020 yılında Tokyo’da altın madalya ile taçlanacak" ifadelerini kullandı.