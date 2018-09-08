Nuri Paşa ve Kafkas İslam Orduları düzenlenen programla anıldı

Anadolu Aydınlar Ocağı tarafından dün düzenlenen programa Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, ocak yönetim kurulu ve üyelerinin yanı sıra ilim ve istişare kurulu üyesi Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir Yıldıran, Azerbaycan İrevan Devlet Dram Tiyatrosu Direktörü Dr. İftihar Piriyev, emekli subay ve generaller, milletvekilleri, profesörler, öğretim üyeleri, eğitimciler ve bazı iş adamları katıldı. Programda, 4 bini Azerbaycanlı ve Dağıstanlı 12 bin gönüllüden oluşan Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Orduları’nın 1918 yılında Mart ayından başlayarak 15 Eylül’e kadar Azerbaycan Türk topraklarında Ermeni, Rus ve İngiliz birliklerini perişan ederek Azerbaycan’ı ve Bakü’yü düşman katliamı ve soykırımından kurtarması anıldı. Programda savaş sürerken Mehmet Emin Resulzade tarafından ilk Müslüman Türk cumhuriyetinin kurulduğu ve savaşın I. Dünya Savaşı’nın son günlerinde Osmanlı Türk ordularının yazdığı destanlardan biri olduğu dile getirildi. Nuri Paşa’nın bütün bilgilerini Türkiye’nin savaş sanayiine aktaran ilk insan olduğu, kurduğu birçok fabrikanın yanında Sütlüce’de açtığı ağır silah fabrikasının 1949 yılında havaya uçurulduğu ve Nuri Paşa’nın şehit edildiği hatırlatıldı. Kafkas İslam Orduları ve Nuri Paşa’yı anma törenlerine devam edileceği, Anadolu Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin 15 Eylül’de kahraman subayı ve Kafkas İslam Orduları harekatının anma törenlerine katılmak üzere Bakü’de olacağı belirtildi. Anadolu Aydınlar Ocağı’nın ayrıca İlham Aliyev’e Yılın Devlet Başkanı ödülü takdim edeceği ifade edildi.