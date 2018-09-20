Nuri Paşa ve Kafkas İslam Orduları'nın 100. yılı kutlandı

Azerbeycan, 28 Mayıs'ta cumhuriyetinin, 26 Haziran'da silahlı kuvvetler kuruluşunun 100. yılını kutladıktan sonra 15 Eylül'de de Kafkas İslam Orduları Harekatı'nın 100. yılını kutladı.

Kafkas İslam Orduları'nın 100. yılında, Azerbeycan coşkulu bir organizasyon gerçekleştirdi. Azatlık Meydanı'nda gerçekleşen törende Türk Yıldızları'nın kareografisi ve yapılan kardeşlik anonsları ile bütün dünyaya mesaj yollandı. Türkiye - Azerbeycan Dev Kardeşlik ve Candaşlık Projesi kapsamında, her iki ülkeden de pek çok sivil toplum derneğine üye insan ve Türkiye Muharip Gaziler ve Emekli Subaylar bu etkinliklere katıldı.

Bu özel günde verilen konferansta Azerbaycan Milletvekilleri Ganire Paşayeva ve Sona Aliyeva'nın yanı sıra pek çok öğretim görevlisi günün öneminden bahsetti.