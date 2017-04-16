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16 Nisan 2017 09:56

Nusret oy kullanırken meşhur hareketini yaptı

Etlere tuz atma hareketiyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı.

Nusret oy kullanırken meşhur hareketini yaptı

16 Nisan 2017 09:56

Politika bilmediğini belirten Nusret, "Sadece vatandaşlık görevimi yaptım, gidiyorum. Hiçbir şey söylemeyeyim, herkesin kendi iradesi” dedi.


Restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline geline Nusret, referandum için oyunu Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulunda kullandı. Okula erken saatlerde gelerek vatandaşlık görevini yerine getiren Nusret, oyunu da meşhur tuz atma hareketiyle sandığa attı. Oy kullandığı fotoğrafı sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Nusret’in o fotoğrafıysa on binlerce beğeni aldı. Nusret, okuldan çıkarken hayranlarıyla selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.



“Oyumuzu kullandık, herkes gibi bir de güzel pozumuzu veriyoruz”


Yeni anayasa sisteminin halkoyuna sunulduğu referandumda oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Nusret, “Oyumuzu kullandık herkes gibi, bir de güzel pozumuzu veriyoruz. Hiç politika bilmem. Sadece vatandaşlık görevimi yaptım, gidiyorum. Hiçbir şey söylemeyeyim, herkesin kendi iradesi” şeklinde konuştu.




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