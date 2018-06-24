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24 Haziran 2018 09:38

Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandı

Etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı.

Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandı

24 Haziran 2018 09:38

Nusret "Saltbae" hareketiyle gerçekleştirdiği oy kullanma işlemini sosyal medya hesabından da paylaşarak, " Her şey Türkiye için" yazısını not düştü.


Restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline geline Nusret, Cumhurbaşkanlığı ve 27 . Dönem Milletvekilliği için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. Oyunu meşhur etlere tuz atma hareketi olan " Saltbae" yaparak kullanan Nusret, bu anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımının altına ise ünlü isim;"Her şey Türkiye" için notunu düştü.




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