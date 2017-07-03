( Öaber Haber) Uyuşturucudan kurtulanların ibretlik öyküsü

Bir kereden bir şey olmaz diyerek başladıkları uyuşturucuyu bulmak için kimi hırsızlık yaptı ,kimi en sevdiklerine zarar verdi.

"Biz bağımlı değiliz hastayız"

Uyuşturucu bağımlılığı Türkiye’nin son günlerde gündemini oldukça meşgul ediyor.Polis ekipleri hemen her gün uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlese de, kesin bir çözüm bulunamıyor.Uyuşturucu kullanan gençler yaşadıklarını iHA’ya anlattı. Uyuşturucuya özentiyle başladığını belirten H S. “Özentiyle başladım arkadaş çevresiyle başladım.Ortamımda hiç düzgün insan olmadı, çevrem hep içici olduğu için bende buna kaydım. Bonzai kullandım, eroin içtim. Para bulamadığım zaman hırsızlığa başvurdum.Ailemin biriktirdiği parasını aldım. Evin huzuru gitti,baya bir sıkıntı yaşandı. Ailem ilk başta kullandığımı öğrenince çok üzüldü çözüm aramaya çalıştı. Hastanelere götürdüler yattım, çıkınca yine başladım. Çevremden uzak duramadım. Buraya geldim yeniden doğmuş gibi oldum. İnsan olduğumu hatırladım burada, namaz kılmaya oruç tutmaya başladım. Ben bunu 8 sene düzenli kullandım.Bunun 4 senesi bonzai kullandım. Baktım en son ölüme gidiyorum. Artık hayaller görmeye başlamıştım. En son gözümü açtığımda hastanedeydim. Bir hafta komada yatmışım. Sonra kendime bir ders verdim, bunun sonu yok dedim. Yaklaşık 5 aydır kullanmıyorum artık bilincim açıldı. Eskiden bir şey yaptığım da sonunu düşünmüyordum. Ama şimdi adımlarımı dikkatli atıyorum. Çevremi değiştirdim ve böyle bir yere (Bağımsız Yaşam Derneği) geldim.Biz bağımlı değiliz hastayız. Çevremizde ki insanlar bizi keş olarak görüyor ama değiliz şeker hastası ömür boyu nasıl bu hastalıkla gidecekse bizde bu şekilde hastayız. Ömür boyu bu hastalık bizimle gelecek biz bununla mücadele etmeye çalışıyoruz”dedi.

"Bir kereden bir şey olmaz diyerek başladım"

Uyuşturucuya bir kereden bir şey olmaz diyerek başladığını belirten D. Ç. ”Ben uyuşturucuya arkadaş ortamında bir kereden bir şey olmaz diyerek başladım. Devamı da geldi, hem de çok fena geldi. Para lazımdı bulamayınca hırsızlık yaptım, aileme zarar verdim. Ama bundan pişmanım. İlk olarak baliyle başladım. Ben çok bonzai kullanmadım ama arkadaşlarımdan kullananlar var. Kendini asan arkadaşlarım oldu. Ailem bana destek oldu. Beni hastaneye yatırdılar ama fayda görmedim, orada en son burayı buldum. Madde bağımlılarına sesleniyorum: Ben 13 yıldır madde bağımlısıyım, ellerini ayaklarını öpeyim madde onları ölüme götürüyor içmesinler" ifadelerini kullandı.

"İş hayatında esrarla tanıştım"

Babasının alkol bağımlısı olduğunu ve kendisinin de ilk olarak alkolle başladığını belirten C. S. ise, “Ben alkol kullanan bir babanın evladıyım. İlk önce alkolle başladım sonra sigara içmeye başladım. 13 yaşıma geldiğimde çalışmaya başladım, okul bıraktım. İş hayatında esrarla tanıştım. Daha sonra hap oldu en sonunda bu üçlüyü karıştırmaya başladım. Askere gidene kadar böyle oldu. Bu sırada babamı kaybettim. Alkolden rahmetli oldu. Askerde toparlanırım diye düşündüm ama olmadı. Daha farklı şeyler kullanmaya başladım bu da benim hayatımı tamamen değiştirdi" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu bulabilmek için hırsızlık yaptım

C. S. uyuşturucu alabilmek için hırsızlık yaptığını ve daha sonra cezaevine girdiğini belirterek “ Kolay yoldan para bulma yoluna girdik. Bunun sonucunda da cezaevi dönemimiz oldu. Girdik çıktık hayaller kurdum ,ağabeyimle güzel bir hayatım olsun diye ama olmadı evimizi kaybettik. Sonra sokaklarda yaşamaya başladım. Sonrasında da Allah’ın bir lütfu bir parça kağıt parçasında bulduğum bir adrese (Bağımsız Yaşam Derneği) gittim oraya girdik ve daha da çıkmadım oradan. Ailelerle görüşmeye başladık, bağımlılarla iletişim kurmaya başladık. Değişmemiz gerekiyor bunu anladım sonrasında yazdım, çizdim sürekli okudum. Yarım kalan eğitimimi tamamlamaya çalışıyorum, ekstradan da bir üniversitede bağımlılık danışmanlığı eğitimine gittim oradaki eğitimden sonra da bağımlılarla birlikte çalışmaya başladım”dedi.

"Bu arkadaşlara hasta gözüyle bakmak uzman destek almak gerekir"

Ülkede bağımlılık varsa kurtuluş da vardır sloganıyla yola çıkan Bağımsız Yaşam Derneği birçok genci rehabilite ediyor ve topluma geri kazandırıyor. Bağımsız Yaşam Derneği Genel Koordinatörü Regaip Boston “Türkiye de bağımlılıktan ölen kişi sayısı gittikçe artmaktadır. Kullanım yaşı da gittikçe düştü. Bağımlılık ciddi oranda artmakta hem uyuşturucunun ucuz olması, hem de daha rahat ulaşım imkanlarının sağlanması, hemde etki ve kullanımının kolay olması, ciddi anlamda gençler de bir merak uyandırıyor ve kullanımını arttırıyor. Baskınlar, uyuşturucu operasyonları bunun önüne geçemiyor. Biz 2013 senesinde kurulan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bağımlılıkla mücadele sahasında biz hizmet ediyoruz. Bizim görevimiz AMATEM’lerden hastanelerden sonra gençlerin ve ailelerin rehabilitasyon sürecine katkıda bulunuyoruz. Bizim hizmetimiz bir gönül hareketi aslında biz milli bir mücadele yöntemi de geliştirdik. 4 senede dört yüz gence ve ailesine birebir temas ederek rehabilitasyon hizmeti, bağımlılık danışmanlığı hem de terapi desteği vermekteyiz. Şuanda da 10 arkadaşımız rehabilitasyon hizmeti alıyor.Bağımlılıkla mücadelede toplumsal bir uyanış gerekmekte. Bağımlılık bir hastalık, bu gençlerimize bir serseri nazarıyla bakmak bu işi çözümsüzleştiriyor. Bu arkadaşlara hasta gözüyle bakmak ve uzman destek almak gerekir”diye konuştu.