Obezite ameliyatı sonrası post bariatrik cerrahi

Dr. Çiğdem Ünal, bariatrik cerrahi sonrası çok miktarda kilo vermeyle vücutta oluşan deformitelerin estetik plastik cerrahi yöntemlerle nasıl giderileceği hakkında açıklamalar yaptı.

Post bariatrik cerrahi hakkında bilgiler veren Dr. Çiğdem Ünal, post pariatrik cerrahi, kimlere uygulanır ve uygulama sonrasında nelerin yapacağına dair açıklamalarda bulundu.

Bariatrik cerrahi ameliyatları sonrası yapılan estetik cerrahi ameliyatlarının ’post bariatrik’ cerrahi olarak adlandırıldığını belirten Doç Dr Çiğdem Ünal, ’’Post bariatrik cerrahi ameliyatları karın, kol, meme, uyluk ve sırt ve kalça bölgelerinde görülen sarkmalara yönelik yaptığımız estetik ameliyatları içerir. Bu ameliyatlar son derece zorlu bir kilo verme dönemini başarıyla tamamlamış ve beslenme uzmanının çizdiği hedefine ulaşmış ve bu hedeflenen kiloyu en az 3-6 ay kadar koruyabilmiş kişilere uygulanır’’ şeklinde konuştu.

Kimler post Bariatrik cerrahi için uygundur?

Post bariatrik cerrahinin yapılabilmesi için hastanın ilk başta diyet, spor ve obezite cerrahisi ile kendisi için çizilmiş yol haritası doğrultusunda hedeflenen kiloyu vermiş olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ünal, ’’Ayrıca vücudun başta yüz, kol, göğüs ve bacak olmak üzere birçok bölgesinde konservatif yöntemlerle toparlanamayacak düzeyde deri fazlalığı ve sarkmanın meydana gelmiş olması gerekir. Bariratrik cerrahi sonrası hastalarda ilk 1- 1,5 sene içerisinde hızlı kilo vermeye bağlı gelişen metabolik denge bozukları giderilir. Hemen hemen kilo kaybı da artık bitme aşamasında olur ya da stabilleşir. Bu kritik süre, literatürde hastalar için estetik operasyonunun başlangıç tarihi olarak belirlenir. Bu aşamaya gelmiş takipte olan hastalar değerlendirmeye alınır. Operasyon için uygun vücut kitle indeksine ulaşıp ulaşmadığı ve metabolik durumu değerlendirilir. Ana hedef hastayı genel anesteziye bağlı risklerden koruyarak, olası en iyi sonucu hastaya verebilmektir. Erken ameliyat olmak isteyen hastalar doktor tarafından doğru yönlendirilmelidir. Ayrıca obezite cerrahisi sonrasında hastanın kilosunun sabitlenmiş olması da gerekmektedir. Bu süreç yaklaşık olarak 6 ile 18 ay arasında değişmektedir. Ayrıca vücudun protein eksiklerini gidermeye yönelik bir diyet uygulamasının hasta tarafından yapılması önemlidir. Çünkü ’post bariatrik’ cerrahiden önce vücudun kilosunun sağlıklı bir şekilde oturmuş olması son derece önemlidir’’ diye konuştu.

Uygulama Sonrası

Post Bariatrik müdahalelerin genellikle kombine şekilde gerçekleştirilebilen uygulamaları kapsadığına değinen Doç. Dr. Ünal, bu sayede hastaların iki ya da üç farklı operasyonu tek bir iyileşme sürecinde atabildiklerini dile getirdi.

İyileşme sürecinin operasyonlara ve hastalara göre farklılık gösterebildiğini ifade eden Doç. Dr. Ünal, şöyle konuştu: ’’Post bariatrik cerrahide kombine ettiğimiz ameliyatlar vardır. Çoğu kişide kol germe ve göğüs dikleştirme, bazen uyluk germe ve göğüs dikleştirme kombine edilebilir. Karın germe kişinin ihtiyacına göre klasik karın germe veya sirkumferensiyal, yani 360 derece kalça bölgesindeki sarkmaya da müdahale edecek şekilde yapılabilir. Bu kombine ameliyatlarda çoğu zaman hasta, ameliyattan sonra hastanede 2-3 gün takip edilir. Direnler 2 gün- 1 hafta arasında tutulabilir. Ameliyatlardan sonra 3 hafta kadar korse kullanılması gerekir. Post bariatrik cerrahi hastalarının genellikle demir, B12 vitamini gibi vitaminler kullanmaları gerekebilir çünkü bariatrik cerrahi sonrası vücutta bazı elzem vitamin ve elementlerde kayıplar görülür. Eksiklikleri durumunda yara iyileşmesi gecikebilir. Post bariatrik cerrahi hastaları estetik ameliyatların kendilerine ne kazandırabileceğini ve ameliyat süreci ile ilgili bilgilenmeyi çok iyi yapmaya özen gösterdiğimiz bir hasta grubudur’’.