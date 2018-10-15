Obezite cerrahisi olan hastalar deneyimlerini paylaşmak için kahvaltıda buluştu

Obezite cerrahisi olan hastalar ve olmayı düşünen hastalar, zayıflamada yeni yöntem mide botoksunu, en güncel tedavi yöntemlerini, ameliyat sonrası estetik, beslenme ve süreç takibi gibi konuları dinlemek ve ameliyat sonrası deneyimlerini paylaşmak için Galata'da bir araya geldi.

Medicana International İstanbul Hastanesi tarafından düzenlenen buluşmada zayıflamada yeni yöntem mide botoksu, en güncel tedavi yöntemleri, ameliyat sonrası estetik, beslenme ve süreç takibi gibi konular ele alındı. Ameliyat olan hastalar deneyimlerini paylaşırken, Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, toplantıda protein ağırlıklı tarifler hazırladı ve hazırlanan tarifleri katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, obezite cerrahisinin son zamanlarda giderek artan ameliyatlardan birisi olduğunu belirterek, “Hastalarım gelen sorulardan çok fazla sıkıntılı olan durumlar üzerinde duruyorlar. Oysaki abartıldığı gibi değil. Hiçbir zaman 5-6 ay boyunca aç kalmıyorsunuz. Yaklaşık 10 günlük bir sıvı döneminiz oluyor, 10 günlük püre döneminiz oluyor. Daha sonra normal gıdalara geçiyorsunuz. Tabi bu bireylere göre değişiyor. Ama hiçbir şey kilolar kadar hayat kalitenizi kötüleştirmez. Bu yüzden hastalar iki kere düşünsünler” dedi.

“Gerçekten hayat kalitelerinin düzeleceklerinden emin olabilirler”

Obezite cerrahisi olmuş hastalarla beraber sürekli takip içerisinde olduğunu vurgulayan Aksoylu, “Her zaman sağlıklı beslenmelerini öneriyorum. Mutlaka takipli gitsinler. Obezite cerrahisi olacak hastalar, gerçekten hayat kalitelerinin düzeleceklerinden emin olabilirler” ifadelerini kullandı.

“Obezite cerrahisini doğru hastada, doğru şekilde kullanırsak gerçekten sonuçları çok yüz güldürücü oluyor”

Etkinlikte hastalarla buluşan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Çipe yaptığı açıklamada, obezite cerrahisinin uzun yıllardan beri obezitenin önemli bir rol olduğunu söyleyerek, “Eğer kişilerde kilo hastaya zarar verebilecek düzeye geldiyse, mutlaka bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Uzun yıllardan beri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ülkemizde Sağlık Bakanlığı bunun tedavisi ile ilgili önemli adımlar attı. Bunun birinci tedavisi diyet ve egzersizdir. Ama maalesef her zaman bunu yapmak mümkün olmuyor. Eğer bu mümkün olmuyorsa elimizde başka çözümlerimizde var. Çünkü kişilerin artık sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi hepimizin bir amacıdır. Bu nedenle eğer obezite kişilerin yaşam süresini kısaltıyorsa ve sağlıksız bir yaşam sürmesine neden oluyorsa, obezite cerrahisini doğru hastada, doğru şekilde kullanırsak gerçekten sonuçları çok yüz güldürücü oluyor. Kişinin hayat kalitesi artıyor ve birçok hastalıktan kurtuldukları gibi, ileride daha az yaşamalarına neden olan kalın bağırsak kanseri, kadınlarda meme ve erkeklerde prostat kanseri gibi birçok hastalığın çıkmasının önüne geçmiş oluyoruz” diye konuştu.

Gastrik bypass ameliyatı olan Recep Akyıldırım, bu ameliyata 200 kiloyken girdiğini belirterek, “Bir yılda toplamda 120 kilo verdim. Bu 8 yıl içerisinde obezite cerrahisinden sonra hayatımda inanılmaz derecede olumlu şeyler oldu. Öncelikle kıyafet konusunda üstüme yakışanı giyebiliyorum. Önceden çuval gibi kıyafetler giyerken, şimdi üstüme yakışanı giyebiliyorum. Beslenme düzenim ve sağlığım yerine oturdu. Diyabet hastasıydım ve diyabetim bitti. Tansiyon hastalığım vardı, tansiyonum bitti. Daha kaliteli bir yaşama başladım” dedi.

“Koltukta daha rahat oturayım diye bana 4 tane kemer vermişlerdi”

Başından geçen bir hikayeyi anlatan Akyıldırım, “Adana'ya uçakla seyahat ederken, koltukta daha rahat oturayım diye bana 4 tane kemer vermişlerdi. Artık tek kemerle uçakla seyahat edebiliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu ameliyat inanın çok zor bir ameliyat değil”

Obezite cerrahisi hakkında ve ameliyat olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Akyıldırım sözlerini şöyle tamamladı: “Bu ameliyat inanın çok zor bir ameliyat değil. Uzman ellerde çok basit bir operasyon. İnsanlar ölüm korkusu diye bir şey söylüyorlar ama 8 yıldır ben ölmedim. Ölen insanlarında nedenleri uzman bir ekip tarafından ameliyat yapılmaması”.

Bir diğer obezite cerrahisi ameliyatı olan Taha İpek, yaklaşık 2 sene boyunca 65 kilo verdiğini vurgulayarak, “65 kilo verdikten sonra iki yıl kilo vermem devam etti. Ama üçüncü senede kilo almaya başladım. Verdiğim kilonun 50 kilosunu geri aldım. Tekrardan 2018 yılında revizyon cerrahisi ameliyatı oldum. Toplamda 77 kilo verdim. Hastaya bağlı olarak uygulanabilecek tedavi yöntemleri çok önemli. İlk ameliyatım tüp mide ameliyatıydı. Benim şekere eğilimim vardı, uyku apnesi sorunum vardı. Yaklaşık 3 ay içerisinde şekere eğilimim ortadan kalktı. Uyku apnesi sorunum tamamen bitti. Şu anda 135 kilo ile hayatıma devam ediyorum. Vermem gereken 35 kilo daha var. Obezite cerrahisi hayat kurtaran şeylerden bir tanesi. Bundan sonraki süreçlerde insanlara önerebileceğim şey doktor tercihidir. Doktorunuzu iyi seçin” diye konuştu.

Daha önce meme kanserine yakalanan ve obezite cerrahisi ameliyatı geçiren Figen Fatma Durda da, 6 sene önce meme kanseri geçirdiğini söyleyerek, “Tedavim yeni bitti ve doktorumun izniyle 11 ay önce obezite cerrahisi ameliyatı oldum. Şu anda sağlığım yerinde. 35 kilo verdim ve yeniden sağlığıma kavuştum. Keşke daha önceden bu tedaviyi olabilseydim. Çok ciddi bir şekilde de bu tedaviyi tavsiye ediyorum” dedi.

Durda sözlerini şöyle tamamladı: “Ameliyattan önce yürümeye üşeniyordum, giyinmeye üşeniyordum. Kıyafet almak istemiyordum. Ama şimdi zevkle alışveriş yapıyorum. Yürüyorum, hareket ediyorum. Günde 5 kilometre yürüyorum."