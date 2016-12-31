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31 Aralık 2016 12:19

Obezite çocukları vuruyor

Obezite çocukları vuruyor

31 Aralık 2016 12:19

Diyetisyen Elif Yıldız, obezite görülme sıklığı ve kilolu insan sayısının hızla artmakta olduğunu belirterek, “Hazır ve paketlenmiş gıdalar, şeker içerikli gıdalar, yaşam koşulların hareketsizliğe sebep olması, çalışma temposuna bağlı aile içi öğün saatlerinin düzensizliği gibi birçok sebep, önümüze büyük-küçük kilo problemini ve buna bağlı hastalıkları getirmektedir” dedi.
Dermaklinik Estetik ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, obezitenin görülme yaşının gittikçe düşmekte olduğunu ifade ederek, “Çocukluk çağında görülen obezite 1990’lı yıllardan sonra hızla artış kazanmıştır. Obezitenin artmasıyla, buna bağlı; diyabet, hiperlipidemi, insülin direnci gibi hastalık sayısı da artmış, görülme yaşı çok düşmüştür (6-11 yaş). Obezite herkesin bildiği gibi vücutta depolanan yağ miktarının fazla olmasıdır. Çocukluk çağındaki obezitenin yüzde 90’ ı büyüme için gerekenden fazla kalori alımına bağlıdır. Yani çocuklarımıza yanlış beslenme alışkanlıkları kazandırdığımız içindir. Şunu unutmayın ki çocuk önce ailede gördüğünü uygular” diye konuştu.
Diyetisyen Elif Yıldız, bu konuda ailelere düşen görevleri şöyle sıraladı:
1- Paketlenmiş, hazır ve şekerli gıdalardan uzak durmak.
2- Evde hamburger cips yapın.
3- Kahvaltı alışkanlığını ihmal etmeyin.
4- Siz de sağlıklı beslenin.
5- Televizyon, bilgisayar karşısında yemek yeme.
6- Çantasında sağlıklı atıştırmalıklar bulunsun.
Diyetisyen Elif Yıldız, çocukların ilk eğitim yerinin aile olduğunu kaydederek, “Beslenme eğitiminde en temel unsurlar; sabır-kararlı tutum ve ebeveynlerin doğru beslenme alışkanlıklarıdır. Sabırlı ve kararlı olursanız, kendiniz de beslenme konusunda dikkatli davranırsanız, çocuğunuz da bu durumdan olumlu yönde etkilenecektir. Şunu unutmayın ki yapılan araştırmalarda her iki ebeveyn obez ise çocuğun obez olma oranı yüzde 80, yalnızca biri obezse yüzde 50, ikisi de obez değilse oran yüzde 9’ dur” dedi.



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