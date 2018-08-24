Oda fiyatlarında en pahalı şehirler belli oldu

Konaklamada dünya çapında en pahalı şehirler belli oldu. Dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR Global’in yaz dönemine ilişkin için tüm kategorilerde otel fiyat verilerinden hareketle Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan araştırmada, oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York olarak öne çıktı. En pahalılar listesinde ilk 20 sırasında Avrupa şehirlerinin ağırlıkta olduğu dikkat çekti. Ortalama doluluk oranının yüzde 88 olduğu Paris’te ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 263 euroya ulaşarak konaklamada dünyanın en pahalı şehri oldu.

Avrupa şehirleri ağırlıkta

İsrail’in Tel Aviv kenti 239 euro ile dünyanın en pahalı ikinci şehri olurken, üçüncü sıradaki New York’ta ortalama oda fiyatları 236 euro düzeyinde bulunuyor. İsviçre’den iki şehir, Zürih 216 euro ile dördüncü, Cenevre 215 euro ile beşinci sırada yer aldı. Daha sonra sırasıyla Roma 182 euro, Londra 181 euro, Kopenhag 179 euro, Amsterdam 178 euro, ve Dublin 168 euro ile ilk 10’daki diğer şehirler oldu.

Bu şehirlerde ortalama doluluk oranları yüzde 80 ile 90 civarında seyrediyor. STR’nin araştırmasında yer alan ve Haziran 2018’de ortalama doluluk oranı yüzde 57 olan İstanbul’da ortalama oda fiyatı 88 euro oldu. Bu fiyat ile İstanbul konaklama sektöründe dünya genelinde en pahalı ilk 20 şehir arasına giremedi.

"Fiyatları kongre turizmi artırır"

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turist sayısındaki artıştan daha da önemli olanın fiyatların artması olduğunu belirterek, “Yüksek sezonla birlikte fiyat artışının da gerçekleşmesi bizi mutlu ediyor. İstanbul ve Antalya’nın yeniden fiyat artışı yakalaması memnuniyet verici. Konaklama tesislerimizin kalitesi ve hizmet düzeyi çok yüksek. Ancak dünya şehirlerindeki fiyatlara baktığımızda henüz olması gereken düzeye ulaşamadığımızı görüyoruz. Özellikle 3 yıl öncesine kadar 150-200 euro ortalama fiyatlara sahip olan İstanbul’un yeniden bu fiyat düzeyine dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bunun için de en önemli enstrüman kongre turizmi olacaktır. Fiyatların yükselmesini sağlayacak olan en önemli itici güç gelir düzeyi yüksek kongre turisti olacaktır. İstanbul’u yeniden kongre turizminin gözde şehirleri arasına sokacak adımları atmalıyız. Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı” dedi.

Haziran verilerine göre ortalama oda fiyatlarında en pahalı 20 şehir

Paris 262 euro

Tel Aviv 239 euro

New York 236 euro

Zürih 216 euro

Cenevre 215 euro

Roma 182 euro

Londra 181 euro

Kopenhag 179 euro

Amsterdam 178 euro

Dublin 168 euro

Barcelona 159 euro

Los Angeles 158 euro

Atina 157 euro

Hong Kong 146 euro

Toronto 140 euro

Tokyo 139 euro

Edinburg 138 euro

Lizbon 138 euro

Milano 137 euro

Frankfurt 132 euro