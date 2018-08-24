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24 Ağustos 2018 10:29

Oda fiyatlarında en pahalı şehirler belli oldu

Tüm yıldız kategorilerinde ortalama oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York olarak öne çıktı.

Oda fiyatlarında en pahalı şehirler belli oldu

24 Ağustos 2018 10:29



Konaklamada dünya çapında en pahalı şehirler belli oldu. Dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR Global’in yaz dönemine ilişkin için tüm kategorilerde otel fiyat verilerinden hareketle Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan araştırmada, oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York olarak öne çıktı. En pahalılar listesinde ilk 20 sırasında Avrupa şehirlerinin ağırlıkta olduğu dikkat çekti. Ortalama doluluk oranının yüzde 88 olduğu Paris’te ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 263 euroya ulaşarak konaklamada dünyanın en pahalı şehri oldu.



Avrupa şehirleri ağırlıkta


İsrail’in Tel Aviv kenti 239 euro ile dünyanın en pahalı ikinci şehri olurken, üçüncü sıradaki New York’ta ortalama oda fiyatları 236 euro düzeyinde bulunuyor. İsviçre’den iki şehir, Zürih 216 euro ile dördüncü, Cenevre 215 euro ile beşinci sırada yer aldı. Daha sonra sırasıyla Roma 182 euro, Londra 181 euro, Kopenhag 179 euro, Amsterdam 178 euro, ve Dublin 168 euro ile ilk 10’daki diğer şehirler oldu.



Bu şehirlerde ortalama doluluk oranları yüzde 80 ile 90 civarında seyrediyor. STR’nin araştırmasında yer alan ve Haziran 2018’de ortalama doluluk oranı yüzde 57 olan İstanbul’da ortalama oda fiyatı 88 euro oldu. Bu fiyat ile İstanbul konaklama sektöründe dünya genelinde en pahalı ilk 20 şehir arasına giremedi.



"Fiyatları kongre turizmi artırır"


TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turist sayısındaki artıştan daha da önemli olanın fiyatların artması olduğunu belirterek, “Yüksek sezonla birlikte fiyat artışının da gerçekleşmesi bizi mutlu ediyor. İstanbul ve Antalya’nın yeniden fiyat artışı yakalaması memnuniyet verici. Konaklama tesislerimizin kalitesi ve hizmet düzeyi çok yüksek. Ancak dünya şehirlerindeki fiyatlara baktığımızda henüz olması gereken düzeye ulaşamadığımızı görüyoruz. Özellikle 3 yıl öncesine kadar 150-200 euro ortalama fiyatlara sahip olan İstanbul’un yeniden bu fiyat düzeyine dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bunun için de en önemli enstrüman kongre turizmi olacaktır. Fiyatların yükselmesini sağlayacak olan en önemli itici güç gelir düzeyi yüksek kongre turisti olacaktır. İstanbul’u yeniden kongre turizminin gözde şehirleri arasına sokacak adımları atmalıyız. Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı” dedi.



Haziran verilerine göre ortalama oda fiyatlarında en pahalı 20 şehir


Paris 262 euro


Tel Aviv 239 euro


New York 236 euro


Zürih 216 euro


Cenevre 215 euro


Roma 182 euro


Londra 181 euro


Kopenhag 179 euro


Amsterdam 178 euro


Dublin 168 euro


Barcelona 159 euro


Los Angeles 158 euro


Atina 157 euro


Hong Kong 146 euro


Toronto 140 euro


Tokyo 139 euro


Edinburg 138 euro


Lizbon 138 euro


Milano 137 euro


Frankfurt 132 euro




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