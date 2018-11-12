Ödüllü İtalyan restoranında jazz keyfi

Jazz müziğin önemli isimlerinden Brenda Berin, İtalyan lezzetler eşliğinde vintage konseptiyle ödüllü İtalyan restoranı La Mia Luce'de performans sergileyecek. Berin'in orkestrasında Eylem Pelit, Firuz İsmailov ve Onur Alatan gibi önemli müzisyenler bulunuyor.

Misafirlerini İtalya'da hissettiren, ödüllü İtalyan restoranı La Mia Luce, müdavimlerini artık jazz müziği eşliğinde ağırlamaya başladı. Mekan, her perşembe akşamı jazz müziğin önemli isimlerinden Brenda Berin'i ağırlayacak.

Mekanın sahibi Kutlay Şimşek; ‘'Brenda ile Vintage Geceler programımız ile Anadolu Yakası'nda büyük bir eksikliği fark ederek yeni bir soluk getirmeyi hedefledik. Kendinizi İtalya'da hissedeceğiniz lezzetleri tadarken aynı zamanda Brenda'nın vintage repertuarı ile müthiş bir gece yaşayabilirsiniz. Bu akşama özel dolce vita tadında bir müzik yapılmasını planladık. Yaşadığımız bu ilgi doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha kanıtlıyor. Bu akşam ‘Brenda ile Vintage Geceler'de bizlere eşlik eden herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.