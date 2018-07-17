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17 Temmuz 2018 14:49

Odun deposunda çıkan yangın apartman sakinlerine panik yaşattı

Bayrampaşa’da bir fırının odun deposunda yangın çıktı.

Odun deposunda çıkan yangın apartman sakinlerine panik yaşattı

17 Temmuz 2018 14:49

Yangın sonucu yükselen dumanlar yandaki apartmanda oturan vatandaşlara büyük panik yaşattı.


Yangın, saat 14.10 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Filiz Sokak’ta bir fırının odun deposunda çıktı. Dumanlar yandaki bir binayı komple sarınca, apartman sakinleri panik yaşadı. Apartmanda yaşadıkları öğrenilen bir annenin ve çocuklarının panik anları kameralar tarafından görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.




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