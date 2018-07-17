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17 Temmuz 2018 12:32

Ofis mobilyaları markasından ‘bayilik’ açıklaması

1970’den beri ofis mobilyaları üretimi yapan Çağın Ofis Mobilyaları’nın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sarı, "Bu yılın sonuna kadar yurt içi ve yurt dışında A plus hizmet sunan, uygun fiyat ve kaliteyi bir arada barındıran yepyeni bir bakış açısına sahip bayilik ağı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Ofis mobilyaları markasından ‘bayilik’ açıklaması

17 Temmuz 2018 12:32



Ofis mobilyaları sektöründe faaliyet gösteren Çağın Ofis Mobilyaları’nın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sarı, daha fazla büyüme amacıyla yurt içi ve yurt dışında bayilik vereceklerini duyurdu. Sarı, yeni dönemde bayilik ağlarını genişleteceklerini ifade ederek "Bu yılın sonuna kadar yurt içi ve yurt dışında A plus hizmet sunan, uygun fiyat ve kaliteyi bir arada barındıran yepyeni bir bakış açısına sahip bayilik ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Yapılanmanın ardından özellikle Avrupa, Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında ofis mobilyaları konusunda ülkemizin adını duyurmak, marka bilinirliğimizi artırmak istiyoruz” diye konuştu.



“Ar-Ge alanına yatırım yapıyoruz”


Tüketicilerin gelir durumlarına ve zevklerine uygun ürünler üretme prensibi ile hareket ettiklerinin altını çizen Sarı, şunları kaydetti: " Ar-Ge bölümümüzü önemsiyor ve Ar-Ge alanına yatırım yapıyoruz. Tasarımcıların firmamız için tasarladıkları ürünlerini, talebe göre şekillendiriyoruz. Yakın zamanda bayilik ağı ile birlikte ürün gamımızı da arttırmayı hedefliyoruz”.




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