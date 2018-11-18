Ogier altıncı kez şampiyon

Dünya Ralli Şampiyonası'nda zafer yine Sebastien Ogier'in oldu. Sezonun Avustralya'da düzenlenen son yarışını Jari-Matti Latvala kazanırken, pilotlar klasmanında ilk sırayı alan Red Bull sporcusu üst üste altıncı kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Fransız pilot yarış sonunda büyük sevinç yaşadı.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası'nda şampiyon sezonun son yarışında belli oldu. Avustralya'da düzenlenen ralliyi beşinci sırada tamamlayan Sebastien Ogier, şampiyonluk yolundaki rakipleri Thierry Neuville ve Ott Tanak'ın yarış dışı kalmasıyla zafere uzandı. Ogier, üst üste altıncı dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Avustralya Rallisi'nde ilk sırayı Jari-Matti Latvala alırken, ikinci Hayden Paddon, üçüncü ise Mads Ostberg oldu.

Sebastien Ogier'in 219 puanla şampiyon olarak tamamladığı Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci sırayı 201 puanla Belçikalı pilot Thierry Neuville, üçüncülüğü ise Türkiye Rallisi'ni de kazanan 181 puanlı Ott Tanak aldı.

Ogier yarış sonunda, “İnanılmaz bir sezon yaşandı. Herkesin performansı birbirine çok yakındı. Çok duygusal bir an yaşıyorum. Sezon içinde zorlandığımız hatta geriye düştüğümüz anlar oldu. Fakat ekibimizle çok iyi iş çıkardık ve sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardık” açıklamasını yaptı.

15 senedir şampiyonun ismi değişmiyor

Dünya Ralli Şampiyonası'nı 15 yıldan beri ismi Sebastien ve ülkesi Fransa olan pilotlar kazanıyor. 2004'te Sebastien Loeb'un başlattığı ve 9 yıl sürdürdüğü gelenekte Sebastien Ogier de altı yıldan beri şampiyonluğu kimseye bırakmıyor.

Gelecek yıl yine Türkiye'de

8 yıllık bir aranın ardından bu sene Türkiye'ye dönen Dünya Ralli Şampiyonası 2019 yılında yine Türkiye'ye gelecek. Şampiyonanın 11. ayağı 12-15 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenecek.