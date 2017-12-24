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24 Aralık 2017 15:36

Oğlunu kaybeden Mesut Yılmaz’ın en zor hitabı

Geçtiğimiz hafta oğlunu kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz, yapılan bir taziye ziyareti sırasında duygu dolu bir konuşma yaptı.

Oğlunu kaybeden Mesut Yılmaz’ın en zor hitabı

24 Aralık 2017 15:36

Yılmaz, "Siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihandan inşallah başarı ile çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah’a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz" dedi.


Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü oğlunu kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz’a taziye ziyaretleri devam ediyor. Yapılan taziye ziyaretinin birinde gelenlere hitap eden Yılmaz, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.



“Allah’a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz”


Taziyeye gelenlere konuşma yapan eski Başbakan Mesut Yılmaz, "Siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihandan inşallah başarı ile çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah’a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz. Ona şükretmeye devam edeceğiz. Eşim Berna Hanım adına ve artık tek kalan oğlum Hasan adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz sağ olun var olun" dedi.




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