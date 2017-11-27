Oğlunu kurtarmak isterken kendi canından oldu

Üzerine evin çatısı çöken anne yanarak can verdi.

Yangın, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde bir gecekonduda meydana geldi. Gece saat 01.30 sıralarında, Gülizar Çetin ve Fatih Çetin çiftinin yaşadığı tek katlı gecekonduda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İddiaya göre, Fatih Çetin 3 yaşındaki oğlu Talha ve eşiyle birlikte mutfak penceresinden çıkarak yangından kurtuldu. Fakat, oğlunu biran için yanında göremeyen anne Gülizar Çetin korkuya ve paniğe kapılarak alevlerin arasına daldı. Oğlunu kurtarmak için alev alev yanan gecekonduya giren annenin üzerine çatı çöktü. Çatının çökmesiyle birlikte tekrar evden çıkmayı başaramayan anne Gülizar Çetin yanarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından anne Gülizar Çetin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Gülizar Çetin’in cansız bedeni morga kaldırılırken, dumandan etkilenen Fatih Çetin de ambulansta tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ailenin bir yakını ise “Gece mangal yapıp yatıyorlar. Buradan bir araç geçiyor. Yangını gördüğü zaman burada kornaya basa basa bütün mahalleyi kaldırıyor. Onlarda kalkıyor. İtfaiyeye haber verildi. Mahalleli geldi, söndürmeye çalıştık. Çocuk kurtarıldı. Bir tek yengemiz içeride kaldı. Onu kurtaramadık. Elektrikten de olma ihtimali var mangaldan da olma ihtimali var. Orasını tam olarak bilemiyoruz” dedi.