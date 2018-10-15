Öğrenci kulüplerinden kalplere dokunan projeler

Her yıl Ekim ayının ilk 2 haftasında Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) öğrencileri ile organize edilen Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Haftası'nda, öğrencilerin kulüp içerisindeki çalışmaları, etkinlikleri, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk projeleri yüz güldürüyor. Her yıl öğrenci alımlarıyla kulüplerini bir adım daha ileri taşıyan öğrenciler, bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi projeleriyle bir kez daha kalpleri fethetti.

“Çocuklarla pankart boyayıp, maça gidemeyen arkadaşlarımız için organizasyon yapıyoruz”

Okullarında yaklaşık 3 senedir hizmet verdiklerini, hem Fenerbahçe hem de bulundukları çevre ve okulları için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Fenerbahçeliler Kulübü Başkanı Sinan Gökhan Aslan, “Amacımız sadece maça gitmek değil. Düzenli projeler üretmeye ve çevremize değerli projeler katmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'mizi her alanda destekliyoruz. Sadece tribünlerde gözüküyoruz belki ama Fenerbahçe'nin olduğu her alanda olmaya çalışıyoruz” diyen Aslan, şöyle devam etti; “Değer Otizm Vakfı ile çalışıyoruz. Geçen sene minik kardeşlerimiz ile birlikte pankart boyadık, birlikte düzenli etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Kendi arkadaşlarımız ile yaptığımız etkinliklerimiz var. Maça gidemeyen arkadaşlarımıza maç izleme organizasyonu yapıyoruz. Bunun yanı sıra daha fazla nasıl etkinlikler üretebiliriz diye proje toplantıları yapıyoruz” dedi.

“Alparslan Dikmen ve Özgecan Aslan için kütüphane yaptırdık”

Galatasaray'ın tek taraftar grubu ultraAslan Galatasaraylılar Kulübü Başkanı Hasan Can Gürel, “ Bu zamana kadar yaklaşık 3 senelik bir sürede ‘Geleceğe Işık Tut' adı altında kütüphane yarışmalarımız oldu. Bahçeşehir Üniversitesi özelinde son 2 senede 2 adet projemiz oldu. Geçen sene 22 Nisan'da ultraAslan'ın kurucusu Alparslan Dikmen adına Edirne de bir kütüphane yaptırdık. Yine geçen sene Özgecan Aslan adına Arnavutköy'de bir kütüphane ve aynı zaman da bilgisayar sınıfı kurduk” dedi. Tribün faaliyetlerinin yanı sıra sosyal faaliyetlerinin de olduklarını, Lösev ve Kızılay gibi kurumlar ile birlikte çalıştıklarını da vurgulayan Gürel, “ Yeni dönem standımızın ardından tanışma toplantılarımız oluyor. Tanışma toplantılarımızda yeni dönem de olacak projelerimizden bahsediyoruz. Kütüphane gibi projelerimiz kesinlikle devam edecek” şeklinde konuştu.

Çocuklara hayatı güzelleştiren kulüp

10 yıllık öğrenci kulübü olduklarını, 10 yıl içerisinde hem İstanbul'da hem de İstanbul dışında Türkiye'nin birçok bölgesinde projeler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifada eden Bi Soluk Sosyal Sorumluluk Kulübü Başkanı Türkan Senem Mol, “Geçen yıl Kayseri'ye gittik orada bilgisayarlı kütüphane yaptık. Gittiğimiz okullarda boya badana, tadilat dâhil biz her şeyi gönüllü öğrencilerimiz ile yapıyoruz. Bi Soluk kafemiz var, bu kafede biz kendi yaptığımız kek, pasta ve çay saati ürünlerini satıyoruz. Bu sattığımız ürünlerle ve sene içerisinde yaptığımız kermeslerle birlikte bir bütçe elde ediyoruz tabi ki bu konuda okulumuzun desteği bize çok büyük oluyor. Bu destek ile hem bilgisayarlı kütüphane hem de çocuklara yardım edebileceğimiz faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu yıl ki projelerimizi ise Muğla, Sakarya ve Artvin'de gerçekleştireceğiz. Geçen yıl Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gittik. Orada anneleriyle birlikte yaşayan çocuklara 23 Nisan etkinliği düzenledik. Oraya bir oyun parkı kurduk ve onlara bir gün geçirttik. Geçen yıl ‘Çorbada Tuzun Olsun' derneği ile birlikte bir akşam evsiz insanlara çorba dağıtımı yaptık. Bu yıl da bu ve bunun gibi birçok projelerimize devam edeceğiz. Kış geliyor ve çocukların birçok ihtiyaçları oluyor, bu nedenle ‘1 mont 1 bot' projesini hayata geçireceğiz” dedi.

“Konserlerimizden gelen gelirler ile lösemili çocuklara oyuncak yardımı yaptık”

Müzik Kulübü olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ve bu amaç uğruna yaptıkları projeleri anlatan Kulüp Başkanı Mustafa Kayserilioğlu, “ Kendi üyelerimizden müzik grubu çıkarttık ve konser verdik. Bu konserlerden gelen gelirler ile lösemili çocuklara oyuncak yardımı yaptık. Bu sene tıp fakültemizde her yaştan kanser hastalarının tedavilerine destek olabilmek için bir müzik dinletisi yapmak istiyoruz. Yine bu sene bu projelerimizi devam ettireceğiz.

“Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Şuanda üniversitelerinde 75 kulübün bulunduğunu ve farklı farklı etkinlikler yaptıklarını söyleyen BAU Öğrenci Dekanı Pervin Merdan, “Yeni akademik yılımıza yeni üyelerimiz ve yeni kulüplerimiz ile devam edeceğiz. Bunlar arasında en önemlisi tabi ki sosyal sorumluluk projelerimizdir. Çünkü önce insan diyoruz, önce canlı diyoruz, önce topluma katkı diyoruz. Öğrencilerimiz insanlık adına yapabilecekleri en güzel etkinlikleri Bahçeşehir Üniversitesi'nin sağladığı imkânlarla gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimiz bize bir kazanç birlikte yol yürüyor ve onlarla gurur duyuyoruz.” diyerek cümlelerini sonlandırdı.