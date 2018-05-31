Öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavı başvurusu için son 2 gün

Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunan 19 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 3 Meslek Yüksekokulunda bulunan 220 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacaklar.

Liseyi KKTC’de Bitiren T.C Uyruklu öğrenciler de sınava girebilecek

KKTC liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklu vatandaşları da Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Sıralama sınavına girebilecekler.

Son Başvuru Tarihi 1 Haziran

Sınava katılacak olan öğrencilerin en geç 1 Haziran 2018 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Kayıt-Kabul merkezinde sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında yapılacak. Kolejlerden mezun olan veya mezun olacak öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebilecekler.

Sınav için gerekli belgeler

Sınava girecek adaylar KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim, sınav harcı ile Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne veya liselerde kurulacak olan kayıt stantlarına başvuruda bulunarak sınav için kayıt yaptırabilecekler. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar başvuru sürecinde 2236464 (dahili: 5328-5367-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr sitesinden detaylı bilgi alabilecekler.