“Öğrenciler mutlu olacakları bölümleri tercih etmeliler”

Beykent Üniversitesi Uzm. Psk. Danışman Nuran Sarıkaya üniversite adaylarının mutlu olacakları bölümleri tercih etmelerini ve dikkat etmeleri gereken diğer noktaları belirtti.

Üniversite adayları zorlu sınav maratonundan sonra büyük bir heyecanla 7-14 Ağustos arasında ÖSYM’ ye yapılacak tercih başvuruları için üniversitelerin yaptığı tercih günlerinde rehberlik hizmeti alıyor.

Uzm. Psk. Danışman Nuran Sarıkaya, “Öğrenciler ilk önce mutlu olacakları ve sevecekleri meslekleri tercih etmeliler. Öğrencilere mesleklerin popülerliğine ve maddi kazançlarına bakmamalarını, kişiliklerine uygun yeteneklerinin olduğu meslekleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Popüler meslekler tercihlerdeki yerini koruyor

Sarıkaya, “Öğrencilere genel olarak ilgi alanlarını, yeteneklerini, nasıl vakit geçirmekten hoşlandıklarını, hangi meslekleri seçmek istediklerini sorduğumuzda genelde insanların tercihleri popüler mesleklerden veya para kazanacakları mesleklerden yana oluyor. İyi puan almış öğrenciler öncelikle tıp, diş hekimliği, mimarlık, mühendislik gibi bölümleri tercih etmek istiyorlar. Daha düşük puan almış öğrenciler ise meslek yüksek okullarını tercih ediyor” açıklamalarında bulunarak öğrencilere yeni açılan bölümler sektördeki ihtiyaca göre açıldığından yeni bölümlerin her zaman avantajlı bir konumda olduğunu söyleyerek sınava girenlerin puanlarını tercih döneminde kullanmalarını söyledi.

“Sınava girenler puanlarını bekletmemeli”

Sarıkaya, açıklamasında; “Sıvana girenlere puanlarının bekletmemelerini ve tercih döneminde kullanmalarını tavsiye ediyorum. Öğrenciler tercihlerini girdikleri sınav döneminde yapmalılar” ifadesine yer verdi.

“Öğrenciler tercihlerini geniş bir dilimde yapmalılar”

Sarıkaya, “Öğrenciler kendi puan diliminin çok üzerinden ve altından da tercih yapmalılar. Tercih yapacakların toplamda 24 tercih hakları var. Eğer 10 tanesini kendi puanlarının çok üzerinden yaparlarsa 10 tanesini başarı sırasına yakın, kalan 4 tanesini aldığı başarı sırasının altında yaparlarsa adayların tercih ettikleri üniversitelerden birine yerleşeceklerini düşünüyorum” dedi.

“Eşit ağırlıkta sıçrama olabilir”

Tercihlerde sayısal öğrencilerin başarı sıralarının çok oynamayacağını düşünüyorum fakat eşit ağırlık tercihlerinde çok fazla sıçrama olabilir. Bu yüzden öğrenciler açıkta kalmayacak şekilde tercih yapmalılar.

Beykent Üniversitesi’ni ilk 10 tercihinden 5’inde Beykent Üniversitesi’ni tercih ederse yüzde 10 tercih indirimden faydalanıyor

Adaylar Beykent Üniversitesini ilk 10 tercihinden 5’inde tercih ederlerse yüzde 10’luk bir indirimden faydalanabiliyor. Beykent Üniversitesi’nde birçok bölümün bulunması, yatay geçiş ve çap için çok büyük bir avantaj. Öğrencilerin tercih yaparken bunun göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim. Ayrıca üniversitemizde çeşitli bölümlerde başarı sırasına göre yüzde 25, 50, 75 indirim ve burslu eğitim alma imkanları mevcut” diye belirtti.