Öğrenciler oryantasyon ile üniversite hayatına adım attılar

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2018-2019 Akademik Yılında kayıt yaptıran öğrencilerine üniversiteye adapte olabilmeleri ve Ada'yı tanımalarını sağlamak amacıyla oryantasyon programı düzenledi.

Her yıl düzenlenen ve üç gün süren program kapsamında, KAÜ'yü özellikle Türkiye ve birçok ülkeden gelen öğrencilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıtmak amacıyla KAÜ Tanıtım Ekibi tarafından kapsamlı bir ‘Oryantasyon Günleri' programı gerçekleştirildi. Bu yıl 21 Eylül'de başlayan,23 Eylül'de sona eren oryantasyon sürecinde yeni öğrenciler üniversite ortamına uyum sağladı.

Oryantasyon programı, 21 Eylül Cuma günü Arabahmet Kültür ve Sanat Evi'nde öğrencilerin, akademik-idari personelin katılımı ile başladı. Sunumlar, kokteyl ve müzik dinletilerinin ardından KAÜ Arabahmet Yerleşkesi, Dereboyu Eğitim ve Araştırma Merkezi ile beraber Lefkoşa turu yapıldı.

Oryantasyon programının ikinci günü, 22 Eylül Cumartesi Gazimağusa turu ile gerçekleşti. KAÜ Tanıtım Ekibi ve KAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser'in eşlik ettiği Mağusa turunda Prof. Dr. Keser; Ada ile ilgili tarihi bilgiler paylaşarak, yeni öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Oryantasyon programının üçüncü günü, 23 Eylül Cumartesi Girne Turu ve Camelot Beach Club ile son buldu. Fotoğraf kareleri ile anılar ölümsüzleştirildi.

KAÜ Halkla İlişkiler ve Etkinlik Birimi Sorumlusu Cihan Oğuzhan, ‘‘Tanıtım ekibinin üç günlük yoğun ve eğlenceli programı sona erdi. KAÜ öğrencileri, Oryantasyon Günleri vesilesi ile yeni arkadaşlarıyla tanışmanın yanı sıra üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerini tanıma fırsatı yakaladı. Bunların yanı sıra öğrenci kulüpleri, uluslararası ilişkiler ofisi ve kazandıkları fakülte-bölümleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldular. Şehir üniversitesi hayatının mini bir provasını yapan KAÜ'lüler, gezi programı ile KKTC'yi yakından tanıdılar'' dedi.