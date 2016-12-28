AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve CHP 24’üncü dönem Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün bir üniversitede katıldığı panelde Türkiye’nin geleceği ile ilgili öğrenciler sordu, milletvekilleri cevapladı.

Küçükçekmece’de bulunan bir üniversitede “Türkiye’nin Yarını Ne Yönde Olacak” konulu panel düzenlendi. Gazeteci ve TV programcısı Metin Karakoç’un moderatörlüğünü yaptığı panelde AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve CHP 24’üncü dönem Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt panelist olarak katıldı.

Panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.



“Bunu bir kazanç olarak kabul edeceğiz”

Panele başlamadan önce bir konuşma gerçekleştiren Moderatör Metin Karakoç, “Ülkemizin hassas bir süreçten geçtiği bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Bugün burada parlamentoda bulunan 3 siyasi partinin temsilcileri ile Türkiye’nin yarınını konuşacağız. Ortaya çıkan görüş ve düşüncelerin ülkemizin geleceğine yön verilmesinde zerre kadar faydası olursa bunu bir kazanç olarak kabul edeceğiz” dedi.

Programın moderatörü Metin Karakoç, yaptığı konuşma ardından panel hakkında bilgi verdi. Panelistler birinci turda 20’şer dakika ve ikinci turda da 10’ar dakika olmak üzere konuşmalarını yaptılar.



“Çift başlı kartal anlayışını benimsemeliyiz”

Panelin ilk konuşmacısı olan ve Türkiye’nin yönünü doğuya da batıya da çevirmesini dile getiren MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, “Türkiye 7 düvel ile mücadele ediyor. Terör, ekonomi ve siyasi savaşlar var. Selçuklu bayrağındaki çift başlı kartal gibi yönümüzü hem doğuya hem de batıya çevirmeliyiz. Tek taraflı bir yön seçmemeliyiz. Üretime desteğimizi artırırsak işsizliğin ve yoksulluğun önüne geçeriz ve ayrıca ürettiğimiz ürünleri çift başlı kartal anlayışı ile hem doğuda hem de batıya satabiliriz. Doğu ve batı ile ticari ilişkilerin artması refahımızı olumlu yönde etkiler” dedi.



“Avrupa’nın ilmini ve bilimini almalıyız”

Başkanlık sisteminin kardeşlik duygularını zedeleyeceğini vurgulayan CHP eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, “Yönümüz Fatih Sultan Mehmet’ten bu yana batı olarak çizilmiştir. Avrupa’nın ilmini ve bilimini almamız gerekiyor. Yolumuz hedefimiz belli değil ise kayboluruz. Eğitim kalitemiz düşük, bilimsel çalışmalara yönelmeliyiz. İşsizlikten dolayı gençler yurtdışına kaçmaya çalışıyorlar. Durup dururken anayasa değişikliği ve başkanlık sisteminden bahsetmek kardeşliğin zedelenmesine sebep olur. Biz parlamenter sistemin yararlı olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.



“Kavga ve gürültüler ithaldir”

Panelin son konuşmacısı olan ve 14 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında çok fark olduğunu dile getiren AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, “14 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında çok fark var. Geçmişteki Türkiye’yi iyi bilmemiz gerek. Türkiye’de o günlerde iç kavgalar vardı ve o kavgalardan mutlaka birileri fayda sağladı. Kürt, Türk, Alevi Sünni, Laz, Çerkez bu toprakların renkleri ve zenginlikleridir. Bu coğrafyada hesapları olanlar, ellerinde cetvelleri olanlar bu ülkeden ellerini hiç çekmediler. Bugün DEAŞ’i, 17-25 Aralık olaylarını ve 15 Temmuz darbe girişimini kim senaryo etmişse aramızı bozmaya çalışanlar da onlardır. Bu ülkede hiçbir kavga ve gürültü yerli değildir. Bu oyunlar ithal eller tarafından oynanıyor” dedi.

Panelistlerin konuşmalarının ardından öğrenciler 3 parti milletvekillerine de sorular yöneltti.