Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 17:03

Öğrenciler sordu, milletvekilleri cevapladı

Öğrenciler sordu, milletvekilleri cevapladı

28 Aralık 2016 17:03

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve CHP 24’üncü dönem Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün bir üniversitede katıldığı panelde Türkiye’nin geleceği ile ilgili öğrenciler sordu, milletvekilleri cevapladı.
Küçükçekmece’de bulunan bir üniversitede “Türkiye’nin Yarını Ne Yönde Olacak” konulu panel düzenlendi. Gazeteci ve TV programcısı Metin Karakoç’un moderatörlüğünü yaptığı panelde AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve CHP 24’üncü dönem Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt panelist olarak katıldı.
Panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

“Bunu bir kazanç olarak kabul edeceğiz”
Panele başlamadan önce bir konuşma gerçekleştiren Moderatör Metin Karakoç, “Ülkemizin hassas bir süreçten geçtiği bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Bugün burada parlamentoda bulunan 3 siyasi partinin temsilcileri ile Türkiye’nin yarınını konuşacağız. Ortaya çıkan görüş ve düşüncelerin ülkemizin geleceğine yön verilmesinde zerre kadar faydası olursa bunu bir kazanç olarak kabul edeceğiz” dedi.
Programın moderatörü Metin Karakoç, yaptığı konuşma ardından panel hakkında bilgi verdi. Panelistler birinci turda 20’şer dakika ve ikinci turda da 10’ar dakika olmak üzere konuşmalarını yaptılar.

“Çift başlı kartal anlayışını benimsemeliyiz”
Panelin ilk konuşmacısı olan ve Türkiye’nin yönünü doğuya da batıya da çevirmesini dile getiren MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, “Türkiye 7 düvel ile mücadele ediyor. Terör, ekonomi ve siyasi savaşlar var. Selçuklu bayrağındaki çift başlı kartal gibi yönümüzü hem doğuya hem de batıya çevirmeliyiz. Tek taraflı bir yön seçmemeliyiz. Üretime desteğimizi artırırsak işsizliğin ve yoksulluğun önüne geçeriz ve ayrıca ürettiğimiz ürünleri çift başlı kartal anlayışı ile hem doğuda hem de batıya satabiliriz. Doğu ve batı ile ticari ilişkilerin artması refahımızı olumlu yönde etkiler” dedi.

“Avrupa’nın ilmini ve bilimini almalıyız”
Başkanlık sisteminin kardeşlik duygularını zedeleyeceğini vurgulayan CHP eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, “Yönümüz Fatih Sultan Mehmet’ten bu yana batı olarak çizilmiştir. Avrupa’nın ilmini ve bilimini almamız gerekiyor. Yolumuz hedefimiz belli değil ise kayboluruz. Eğitim kalitemiz düşük, bilimsel çalışmalara yönelmeliyiz. İşsizlikten dolayı gençler yurtdışına kaçmaya çalışıyorlar. Durup dururken anayasa değişikliği ve başkanlık sisteminden bahsetmek kardeşliğin zedelenmesine sebep olur. Biz parlamenter sistemin yararlı olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

“Kavga ve gürültüler ithaldir”
Panelin son konuşmacısı olan ve 14 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında çok fark olduğunu dile getiren AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, “14 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında çok fark var. Geçmişteki Türkiye’yi iyi bilmemiz gerek. Türkiye’de o günlerde iç kavgalar vardı ve o kavgalardan mutlaka birileri fayda sağladı. Kürt, Türk, Alevi Sünni, Laz, Çerkez bu toprakların renkleri ve zenginlikleridir. Bu coğrafyada hesapları olanlar, ellerinde cetvelleri olanlar bu ülkeden ellerini hiç çekmediler. Bugün DEAŞ’i, 17-25 Aralık olaylarını ve 15 Temmuz darbe girişimini kim senaryo etmişse aramızı bozmaya çalışanlar da onlardır. Bu ülkede hiçbir kavga ve gürültü yerli değildir. Bu oyunlar ithal eller tarafından oynanıyor” dedi.
Panelistlerin konuşmalarının ardından öğrenciler 3 parti milletvekillerine de sorular yöneltti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç