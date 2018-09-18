Öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesi'nde katıldığı eğitim öğretim yılı açılışının ardından okulu gezdi. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, Kabataş Lisesi robotik takımının çalışmalarını ilgiyle izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törenin ardından okulu gezen Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti. Bu sırada elini öpmeye çalışan bir öğretmene izin vermeyen Erdoğan, "Yalnızca annenizin, babanızın ve öğretmeninizin elini öpün. Bel elimi öptürmem" ifadelerini kullandı. Öğrencilere de aynı tavsiyede bulunan Erdoğan, okulun robotik takımının çalışmalarını inceledi. Robotik takımı adına Esad Yusuf Atik ile Anıl Mert Ar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulübün çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Erdoğan da öğrencileri ilgiyle izledi.