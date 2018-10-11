Öğrencilerden kutu toplayan robot

Maltepe Fen Lisesi'nin öğrencileri, ellerindeki imkanları kullanarak kutu toplayan robot icat etti. 3 farklı görevi yapabilen robot, diğer robotlarla birlikte çalışabiliyor.

"Bilim Ağacı" bilim şenliği başladı. Şenliğin en dikkat çekici tasarımı kutu toplayan robot oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyen ve çeşitli özel okul öğretmenleri ve öğrencileri ile işbirliği gerçekleşen Maltepe Fen Lisesi Bilim Şenliği'nde teknoloji ürünleri sergilendi. Atölyelerin bulunduğu şenlikte teknoloji, eğitim bilimleri, doğa bilimleri ve beşeri bilimler alanlarında çalışmalar, seminerler, etkileşimli gösteriler yer aldı. Şenliğin en dikkat çekeni ise robotlar oldu.

Kutu toplayan robot hakkında bilgi veren Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Aslı Çakmak, “Bu robotu yarışmalara katılmak üzere yaptık. Türkiye'de düzenlenen yarışmaya katılacağız. Türkiye'den 64 takım katılıyor bu yarışmaya dünyadan 3 bin 300 üzerinde bir takım katılıyor bu yarışmaya. Ülkeler arası prestijli bir yarışma bizde Fen Lisesi olmamıza rağmen böyle bir robot yapmayı başardık. Bağışlarla sponsorlarımızla birlikte bu robotu yapmayı başardık. Robotun yarışmadan bir görevi var. Kutuları taşıyacak” dedi.

Yaptıkları robotla yarışmalara katılacaklarını belirten Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Enes Topçu, “Biz robotumuzu yarışmalarına katılmak için yaptık. Robotumuz şuanda 3 farklı görevi yapabilmekte yarışmada olan küp taşıma görevini eve aynı zamanda diğer robotlarla da işbirliği içinde çalışma görevleri gibi farklı farklı işlemler yapabilmekte. Biz robotumuzu iki haftalık bir süreçte yaptık. Şuan robotumuz tam bitmese de yarışmanın basit görevini yapabilmekte” şeklinde konuştu.