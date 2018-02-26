Öğrencilere, kalıp ve iskele eğitimi

Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği protokolü imzalayan Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri, okuldaki eğitimlere Şubat ayında başladı. Derslerin ve seminerlerin başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, “İsov Lisesinde verdiğimiz seminere yaklaşık 510 öğrenci katıldı. 2 grup halinde teorik ve uygulamalı olarak yapılan derslerimize de kalıp ve iskele sistemlerine giriş konusuyla başladık. Sektörümüzün ilk derneği olan Kalıp ve İskeleciler Derneği hakkında da genel bilgilendirmeler yapıldı. Dönem boyunca müfredat doğrultusunda kalıp ve iskele sistemlerinin tarihçesi, genel tanıtımı, dünyadaki uygulamalar, ülkemizdeki uygulamalar, sektörle ilgili kalite standartları, uygulama zorunlulukları ve emniyet kuralları hakkında eğitimlerimiz devam edecek. Her ay teorik ve uygulama içeren dersler dönem sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.

Sektöre nitelikli iş gücü kazandırabilmek adına öğrencilere 38 yıllık deneyimlerini teorik ve uygulamalı aktarma fırsatı bulduklarını ifade eden Urfalılar, sanayici-okul işbirliklerinin sektörümüz ve ülkemiz adına çok büyük bir önem taşıdığını belirtti.

54 ülkeye ihracat gerçekleştiren Urfalılar, İsov Lisesi ile uzun soluklu bir işbirliği gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "2018 yılında eğitim projelerimize ağırlık vermeye başladık. İsov Lisesi dışında da farklı eğitim kurumlarıyla çalışmalar ve işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Eğitim alanında işbirliklerimizi çeşitlendirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.