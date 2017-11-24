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24 Kasım 2017 11:30

Öğrencilerin gelecekleri projelerle aydınlanıyor

Öğrencilerin ve akademisyenlerin bilimsel projelerini ve AR-GE çalışmalarını desteklemek için açılan Nişantaşı Üniversitesi Bilimsel Projeler Koordinasyon Ofisi aynı zamanda Avrupa Gönüllü Hizmeti(AGH) Projesi ile de gençlere Avrupa’da dillerini geliştirerek iş imkânı bulma fırsatı veriyor.

Öğrencilerin gelecekleri projelerle aydınlanıyor

24 Kasım 2017 11:30


Günümüz internet çağında yaşanan küresel rekabette temel faktör olarak karşımıza çıkan inovatif çalışmaların geliştirilmesi için, öncelikle üniversitelerin AR-GE ve İnovasyon kapasitesinin arttırılması gerekiyor. Bu fikirle yola çıkılarak kurulan Nişantaşı Üniversitesi Bilimsel Projeler Koordinasyon Ofisinin temel vizyonu, akademisyenler arasında AR-GE proje kültürünü yaygınlaştırarak üniversitenin başarı endekslerinde üst sıralarda yer alabilmesini hedefliyor. Proje Ofisi, ulusal ve uluslararası araştırma ve destek kaynaklarının takibi ve projenin her aşamasında (hazırlık, başvuru, sonlandırma, patent, ticarileşme) araştırmacılara gerekli bilimsel ve teknik desteği vermek amaçlı kuruldu.


Proje Ofisi kapsamında ayrıca öğrenciler kariyerlerine bir destek daha atarak Avrupa Gönüllü Projesi ile birlikte 2 ay ile 12 ay arasında Avrupa’nın herhangi bir şehrinde ya da ülkesinde gönüllü sosyal sorumluluk projelerine katılarak çalışma imkanı buluyorlar. Hem dillerini geliştirdikleri hem de kültürel etkileşimi en üst düzeyde yaşayacakları bir çalışma için önümüzdeki günlerde 5 farklı ülkeye 90 öğrenci gidecek.


Nişantaşı Üniversitesi Proje Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin konuyla alakalı olarak açmış oldukları merkez ile dünyada giderek artan teknolojik ve bilimsel rekabette Türkiye’nin yer alması için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Yrd.Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin aynı zamanda, “Artık bilimsel başarılar sadece bilimsel yayınlarla değil bilimsel projelerin sayısı ile de ilintili olarak gelişiyor. Bu anlamda hem akademisyenlerimizi hem öğrenci arkadaşlarımızın AR-GE projelerini hem teknik hem de akademik anlamda desteklemek için bir proje ofisi açtık. Proje ofisimizin amacı hem gerekli olan teşviki sağlamak hem de akademisyenlere ve öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası hangi projelere başvuracaklarını temin etmek ve bunun devamını sağlamak” dedi.


Nişantaşı Üniversitesi Proje Direktörü Fatih Okumuş ise Avrupa Gönüllü Projesi ile ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulunarak, “Program kapsamında gençler 2 aydan 12 aya kadar Avrupa’nın herhangi bir şehrinde ya da ülkesinde bulundukları yerlerdeki sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışıyorlar. Bununla ilgili biz de bir proje başvurusu yaptık. Projemizin adı; Kültür Bağları. Bu proje kapsamında 5 farklı ülkeye 90 tane gencimizi göndereceğiz. Gittikleri ülkelerde çalışacakları kurumlarda sosyal sorumluluk anlamında toplumsal fayda oluşturacak gönüllü çalışmalar yapacaklar. Orada bulundukları sürede de vize masraflarından tutun da oradaki ihtiyaçlarına kadar tüm giderleri karşılanacak. Üstüne de cep harçlığı alacaklar. Üniversite öğrencisi olma şartı olmamakla birlikte 17- 30 yaş arasında olmanız yeterli” şeklinde konuştu.




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