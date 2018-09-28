Öğrencilerin geliştirdiği 120 kilometre hıza ulaşan elektrikli araca yoğun ilgi

Öğrencilerin benzinli aracın parçalarını sökerek elektrikle çalışabilir hale getirdiği ve saatte 120 kilometre hıza ulaşana araç, Bayrampaşa Belediyesi Bilim Festivali'nde yoğun ilgi gördü. Festivale katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in tam şarjla 60 kilometre gidebilen araca binerek test etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Bilimsel alanda farkındalık oluşturarak bilime katkı sunan yeni nesillerin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Bayrampaşa Belediyesi Bilim Festivali'nde birbirinden renkli projeler sergileniyor. Muratpaşa Mahallesi'ndeki yeni otopark alanında çok sayıda öğrencinin katıldığı festivalde Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ile Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de öğrencileri yalnız bırakmadı. Festivalin ilgi odağı ise öğrencilerin benzinli aracın parçalarını sökerek elektrikle çalışabilir hale getirdiği otomobil oldu. Başkan Aydıner'in festivalde saatte 120 kilometre hıza ulaşan ve tam şarjla 60 kilometre gidebilen araca binerek test etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde yaşıtlarının ürettiği projeleri inceleyen öğrenciler, 10-12 saatte şarj edilen elektrikli araçla yakından ilgilendi. TÜBİTAK'ın da desteklediği festivalde ayrıca matematik, geometri evi, yumurcak bilim evi, kimya, fizik, biyoloji, robot evleri, icatlar, tezhip, ebru atölyeleri, Türk mucitler ve bilim adamları ve origami atölyeleri ile gösteri deneyleri yapılıyor.

“60 kilometre gidiyor daha da hızlı gidecek”

Öğrencilerin benzinle çalışan bir aracı elektrikle çalışır hale getirmesinin çok önemli olduğunu ve öğrencilerin her zaman projelerini gerçekleştirmelerinde yanında olduklarını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bizim bilgi merkezimizdeki proje sınıfında okuyan öğrencilerimizin ortaya çıkarmış oldukları bu güzel elektrikli otomobil, bunun kaportasını çocuklarımız araştırma yaparak aldılar. Ondan sonra içeride bulunan motorları sökerek tamamen yeniden elektrikli bir aksamla birlikte bu hale getirdiler. Biz yavrularımıza şunu söylüyoruz; ilmi ve bilimi mutlaka takip edin. Gelin bizde sizin önünüzü açalım. 60 kilometre gidiyor, daha da hızlı gidecek inşallah, onunla ilgili çalışmalar devam ediyor” dedi.

Mart ayında başladıkları çalışmalar sonucu aracı elektrikle şarj edilir hale getirdiklerini belirten lise son sınıf öğrencisi Ahmet Kök, “Araç 28 yaşında bir araç, bütün parçalarını bulamıyoruz. Farklı illerden parçalarını topladık. Bu araç elektrikle çalışıyor, orijinalinde benzinliydi. Biz o motoru söktük yerine elektrik motoru bağlayabilmek için, ara parçalar üretip bağlantı parçalarıyla birlikte bağladık. Saatte 100-120 kilometreye çıkıp, 60 kilometre civarında da menzile ulaşabiliyoruz. İleride kendi yapacağımız sıfır bir aracı bunun üzerinde prototiplemiş oluyoruz” dedi.