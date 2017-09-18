Öğrencilerin servis yolculukları

Servisler sabahın erken saatlerinden itibaren öğrencileri okullara taşıdı.

3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı. Tatilin bitmesiyle birlikte servis araçları da erken saatlerden itibaren öğrencileri okullarına ulaştırdı. Öğrencilerin ilk günkü yolculukları İHA kameraları tarafından görüntülendi. Veliler çocuklarını servis araçlarına teslim ederken servis görevliler ise tüm çocukları koltuklarına yerleştirip emniyet kemerlerini bağladıktan sonra hareket etti. Yolculuk esnasında araç hostesi tüm çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklar okula geldiğinde ise araçlardan hostes eşliğinde indirilip okula teslim edildi.

Son dönemlerde gündeme gelen servis araçlarında ki güvenlik sorununu çözmek için ise birçok önlem alınıyor. Firmalar servis şoför ve hosteslerini seçerken büyük titizlik gösteriyor.

Servis şoförlerini işe alırken dikkat ettikleri kuralları anlatan servis firması sahibi Ekin Uludağ şoför seçimlerinde çok detaylı bir inceleme yaptıklarını belirterek, "Öncelikle şoförlerimizi seçerken sabıka kayıtlarını istiyoruz. Sağlık raporlarına bakıyoruz son olarak da ehliyetlerinin uygunluğuna var yüzlerine baktıktan sonra işe alıyoruz. Ailelerin servislerin sadece okul taşımacılığı yapan firmalar olmasına emin olmalılar ve şoförün tecrübesine bakmalılar. Çünkü personel ve öğrenci taşımacılığı çok farklı" dedi. Merve Yazıcı isimli bir veli, "Bütün çocuklarımız için inşallah çok güzel bir sene olur. Çok heyecanlı bir şekilde servise bindik. Biz okulumuz servis şoförü ve hostesinden de çok memnunuz. Geçtiğimiz sene de gidiyorduk bu sene de gidiyoruz"dedi.