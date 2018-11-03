Öğrenciyken üst düzey yöneticilerle çalışma imkânı veren program

‘Peryön İnsan Yönetimi Kongresi'nde Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) CO-OP Birimi'nin düzenlendiği ‘Tersine Mentörlük Oturumu' yapıldı. Genç üniversite öğrencilerinin şirketlerin üst düzey yöneticilerine mentörlük yaptığı programının detayları oturumda tartışıldı.

BAU CO-OP biriminin ‘Tersine Mentörlük' programı ile üniversite öğrencileri, Türkiye'nin köklü şirketlerinin yöneticilerine iş hayatıyla ilgili yol gösteriyor. Yarının iş dünyasında söz sahibi olacak gençlerin sektörü anlamaları ve stratejilerini yeni düzene göre şekillendirmelerine fırsat veren CO-OP programı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Peryön İnsan Yönetimi Kongresi'nde masaya yatırıldı. Programa; BAU CO-OP Direktörü Bahri Toper, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu aynı zamanda okul birincisi Kaan Özkorkmaz, BAU İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı İpek Altınbaşak Farina, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Vedat Uygun ve çok sayıda davetli katıldı.

“Öğrenci henüz okurken iş dünyasına hazırlanabilmesi için kurulan bir birim”

Günümüz iş dünyasında farklı kuşaklar bir arada çalışıyor ve sürekli etkileşim içerisindeler diyen Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP Direktörü Bahri Toper, “Kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek ve kuşakların birbirini anlamaları hem yöneticilerin hem de yeni işe giren gençlerimizin en fazla üzerinde durdukları konulardan biri. ‘Tersine Mentörlük' de bu kuşaklar arası farklılığı gidermek, yönetici ve yeni iş dünyasına giren kuşakların birbirleri ile buluşmasını sağlayan bir program. Biz Bahçeşehir Üniversitesi olarak bu programı iş dünyası ile öğrencileri buluşturmak, öğrenci henüz okurken onları iş dünyasına hazırlamak, gençlerimizin kuşak potansiyelini departman stajının ilerisine taşımak ve karar vericilerle buluşturmak için başlattık” dedi.

“Ters Mentörlük profesyonel hayatı yöneticiler ile deneyimleme fırsatı veriyor”

Tersine Mentörlük programının muazzam bir prestij kaynağı olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Kaan Özkorkmaz, şunları söyledi: “Ters Mentörlük programı öğrencilere, profesyonel hayatı çok kıymetli yöneticiler ile deneyimleme fırsatı veriyor. Bu program sayesinde ben Otomotiv Endüstrisi'ne ilgi duyan bir genç olarak Otomotiv Endüstrisi'nin zirvesindeki bir isim ile deneyim elde etme imkânı buldum. Uzun yıllardan itibaren Otomotiv Endüstrisine ilgi duyduğum için Volkswagen Türkiye Ceo'su Vedat Uygun'un Ters Mentör'ü oldum. Bu noktada odak sahibi olmak ve tutku ile o odağa odaklanmak çok önemli”

“Yeni neslin görüşünü, vizyonunu almak için yapılan bir program”

Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP Birimi'nin hazırladığı Ters Mentörlük Programı'nın ilk örneklerinden olduklarını söyleyen Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Vedat Uygun ise “Ters Mentörlük Programı'nda genellikle mentörlük ilişkisi yani usta çırak ilişkisidir. Tabi ustalar daha yaşlı olur ama burada öğrenciler ustalar oluyor. Yeni neslin görüşünü, vizyonunu almak için yapılan bir program ve oldukça da yararlı oldu. Bize yeni fikirler getirdi. Öğrencilere de inanılmaz faydası var çünkü stajyerlikten farkı şu direk üst düzey yönetici ile tanışma, fikir alışverişinde bulunma imkânı elde ediyorlar” açıklamasını yaptı.