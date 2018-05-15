Öğretmen robot “Elias” Türkiye’de

Finlandiya’da öğretmen olarak işe alınan ve 23 dil bilen öğretmen robot Elias, Behçeşehir Koleji Etiler Kampüsü’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya, Elias’ın mucidi Finlandiyalı yapay zekâ ve robotik firması Utelias Technologies CEO’su Johanna Hemmınkı, BUEK Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ katıldı. Toplantı sonrasında öğrenciler uygulama sınıfında yeteneklerini gösteren öğretmen robot Elias ile eğlenceli vakit geçirdi.

Elias’ı Türkiye’ye tanıtarak robotların eğitim alanında nasıl kullanıldığını görmek istediklerini söyleyen BUEK Başkanı Enver Yücel, “Dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim gezileri yapıyoruz. Elias’ın, öğretmenlere yardımcı öğretmen olarak kullanıldığını duyduk ve Türkiye’ye getirdik. Eğitimciler, öğrenciler bunun nasıl bir şey olduğunu görsün istedik. Hiçbir robot öğretmenin yerini tutamaz. Ancak robot ve teknoloji, eğitime ve öğretmene yardımcı olabilir. Robotlarla da eğitim yapılabiliyor. Bunu göstermek istiyoruz. Dil eğitiminde önemli düzeyde yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Yapay zekâda muazzam derecede gelişmeler var. Dolayısıyla eğitim alanında da bunu deneyip kullanmak istiyoruz. Üniversitemiz ve okullarımız da bunu geliştirmek için çalışmalar yapacak” dedi.

“Kişi özelinde bir eğitim sistemi olmalı”

İdeal eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yücel, “Eğitim sistemi değişmeli. Fabrikasyon eğitim artık yapılmıyor. Eğitim teknolojileri ile kişi özelinde bir eğitim sistemi olmalı. Teknolojinin desteği İle 10 yıldır kişiye özgü eğitim modelini uyguluyoruz. 2025 yılında 80 milyar nesne internete bağlı olacak. Böyle bir dünyaya giderken eski eğitim anlayışıyla devam edemeyiz. Artık ezberci öğrenci yetiştirmemeliyiz. Bilgi her yerde var. Bilgi transferi yerine, insanlığa yararlı çalışmalar yürütülmeli. Bu çağın dili İngilizce değil kodlamadır. Türkiye bu yeniliklerle tanışmalı” yorumlarında bulundu.

“Ana dile göre kodlanabiliyor”

Bu robotların yabancı dil eğitimi için programlanan yardımcı öğretmen robotlar olduğunu ifade eden Özlem Dağ, “Öğretmenin yerini alacak bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Hedefimiz sınıf içi ortamlarda öğrencilerde yabancı dil eğitimi sürecinde heyecan ve istek uyandırmak, sürece destek olmak, onların sınırsız pratik yapımlarına imkân vermektir. Böylelikle de öğrencilerin yabancı dile karşı duyacakları korkuyu ve konuşma pratiğine karşı duyabilecekleri kaygıyı azaltmaktır. Bu robotların en büyük avantajı eğitim görenin ana diline göre kodlanabiliyor olmasıdır. Bunun yanı sıra yine eğitim görecek olan öğrencilerin yaş, bilgi ve öğrenme düzeyine göre programlanabiliyor. Bahçesidir Koleji olarak her zaman iddia ettiğimiz şey; kişiye özgü öğretim modelidir. Bu model nasıl öğreniyorlarsa öyle öğretmeyi hedefleyen bir modeldir. Bu robotlar da buna imkân veriyor” dedi.

“Pilot uygulama yapacağız”

Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde öğretmen robotlar ile pilot uygulama yapacaklarını da belirten Dağ, “Öğretmen robotlar öğrenci ve sınıf bazında geri dönütler verebiliyor. Sınıf bazında verdiği geri dönütlerin yanı sıra raporlamalar da yapıyor. Bu da öğretmenin, eğitim-öğretim süreci içerisindeki uygulamasını, hızını, etkinliklerini ve planlamasını verimli kılmasını sağlıyor. Bununla birlikte geri dönütleri öğrenciler ve sınıf ortamına dâhil olan tüm öğretmenler ile paylaşabilme imkânı veriyor. Bu alanda bizim de yapmayı hedeflediğimiz şey; önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde seçtiğimiz bazı okullarımızda bu robotlar ile pilot uygulamalar yapmaktır. Böylelikle bu robotların uygulamadaki karşılıklarını göreceğiz. Bunu yaparken Bahçeşehir Üniversitesi hem yüksek lisans hem de doktora düzeyindeki araştırmalarıyla bize destek olacak. Bununla birlikte dil eğitiminde kullanabilmek adına raporlar oluşacağız. Bu raporları Milli Eğitim Bakanlığı ve isteyen diğer okullarla paylaşacağız” ifadelerinde bulundu.

“23 dil konuşabiliyor”

Öğretmen robot Elias’ın özeliklerinden bahseden Utelias Technologies CEO’su Johanna Hemmınkı ise “Robotun eğitim alanına entegre olması için hazırlanmış içerikleri var. Derslerde birçok şey yapabiliyor. Öncelikli olarak dil eğitimine odaklanmış durumda. Bununla birlikte kodlama öğretebiliyor. Yazılımsal olarak ne yüklendiğine bağlı şekilde yüklenen müfredat içeriğini sunuyor. Bunun dışında yüzleri tanıyabiliyor. Dolayısıyla da tepkisini de ona göre ayarlayabiliyor. Öğrencinin konuşma hızını tespit edebiliyor ve ona göre konuşuyor. Ayrıca Elias 23 dile kadar konuşabiliyor” dedi.

Finlandiya’da yapmış oldukları pilot uygulama ile nasıl dönütler aldıklarını da belirten Hemmınkı, “Geri dönütler alanında öğretmenlerden çok olumlu dönütler alıyoruz. Öğretmenler ‘buna ihtiyacımız vardı’ diyor. Ben de yabancı dil eğitimi veriyorum. Bu alandaki ihtiyaçları çok iyi biliyorum. Dolayısıyla bu alandaki eksiklikler ve ihtiyaçlardan dolayı Elias ortaya çıktı” şeklinde konuştu.