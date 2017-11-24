Öğretmenler Korosu’ndan konser

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde, Halkalı Doğa Ortaokulu tarafından organize edilen Öğretmenler Günü özel etkinliğine; Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Garnizon Komutanı Kadir Okyay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Programda, Küçükçekmece Öğretmenler Korosu’nun verdiği konser ilgiyle izlendi.

“Hepinize minnettarız”

Tüm öğretmenlerin gününü tebrik eden Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “Öğretmenlerimiz sayesinde geleceğimiz emin ellerde. İyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ederim. Her şeyin temelinde eğitim ve üretim yatıyor. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Batman’ın Kozluk İlçesi’nde şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Tunceli’de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz ve aramızda olmayan tüm öğretmenlerimizin ruhu şad olsun” diye konuştu.

“Eğitime desteğimiz devam edecek”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, “Tüm fedakar öğretmenlerimize teşekkür ederim. Görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz var. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızda olmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Küçükçekmece’yi beraber büyütmek anlamında en büyük yardımcılarımız öğretmenlerimizdir. Belediye olarak mümkün olduğunca eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Öğretmenevimizi hizmetinize açtık. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.

“Biz, her daim öğretmeniz”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise meslektaşlarının gününü tebrik ettiği konuşmasında, “Biz öğretmenler, öğretmen kimliğimizi kazandıktan sonra kefeni giyene kadar her daim öğretmeniz. Bugüne kadar yeryüzünde bütün insanlara iyiliği öğreten aramızda olmayan tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum” dedi.

Öğretmenler korosundan konser

Programda Küçükçekmece Öğretmenler Korosu’nun verdiği konser ilgiyle dinlenirken, öğrenciler “Öğretmen “ konulu şiirlerini seslendirdi. “Bir İşaret Bir Dünya” adlı öğretmenler grubu ise “Benim Adım Öğretmen” adlı şarkıyı işaret diliyle icra etti. 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri protokol tarafından takdim edildi.