“Öğretmenler sürdürülebilir eğitim içerisinde yer almalı”

Yakın Doğu Üniversitesinin KKTC üniversitelerini temsil ettiği birçok farklı ülkeden bilim insanının katıldığı konferansa, Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut, “Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Değerlendirilmesi” ve “Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Görüş ve Beklentileri” konulu bildirilerle katkıda bulundu.

“Öğretmenler sürekli, yaşam boyu eğitimin içerisinde yer almalı”

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut, toplum yaşamına yön veren öğretmenlerin yaşam boyu eğitimle ilgili bilinç sahibi olmalarının, söz konusu eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için şart olduğunu ifade ederek mesleklerinin bir gereği olarak öğretmenlerin sürekli yaşam boyu eğitimin içerisinde yer almaları ve kendilerini yenilemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Yapılan çalışmada, 54’ü farklı olmak üzere toplamda 73 metafor ortaya koyan öğretmen adaylarının yaşam boyu eğitime ilişkin olumlu düşüncelerle bağdaşlaştırıldığı, araştırmaya katılan öğretmen adaylarından sadece 5 tanesinin yaşam boyu eğitime ilişkin olumsuz düşünceler ortaya koyduğu kaydedildi.

Yaşam boyu eğitimin bir ülkede başarılı olması ve hedefine ulaşması için hem devlet hem de özel kesim tarafından desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi. Özellikle devletin, söz konusu eğitimin başarılı olması için öncelikle, gerekli finansal desteği sağlaması ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi için ön ayak olması gerekdiği vurgulandı.

Kültürlerarası saygı geliştirilmeli, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı

Çok kültürlü eğitimin ana hedefinin de sorulduğu “Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Görüş ve Beklentileri” isimli çalışmada ise öğrencilere göre ana hedefin kültürlerarası etkileşimi ve saygıyı geliştirip arttırmasının gerektiği ortaya konuldu. Bu hedefin yanında daha düşük oranda Türklerin belirttiği hedef, herkesin kendi kültürünü rahatça yaşamasını ve geliştirmesini sağlamakken yabancıların ikinci belirttiği hedef ise tüm öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak.

Öğrenciler Kuzey Kıbrıs üniversitelerinde rahat eğitim alabiliyor

Eğitim ortamlarında farklı dillerden gelen öğrencilerin rahatça eğitim alıp alamadığının ve üniversite ortamlarına (sınıf, kütüphane, kafeterya, yurt, spor salonu vs.) katılım oranının irdelendiği çalışmada, öğrencilerin verdiği cevaplara bakıldığında anlamlı farklılıklarla karşılaşıldığı belirtildi. Buna göre, Türk öğrenciler yüksek bir oranda farklı dillerden gelen öğrencilerin rahat eğitim alabildiklerini belirtirken yabancı öğrencilerin bu fikri tam manasıyla paylaşmadığı ve Türklere göre daha düşük oranda bu şekilde düşündükleri görüldü. Her iki grupta da tamamen olumsuz düşünen öğrenci sayısının az olduğu belirtilen çalışmada, sonuç olarak farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Kuzey Kıbrıs üniversitelerinde rahat eğitim alabildiğini gösterdiği ifade edildi.