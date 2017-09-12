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12 Eylül 2017 09:38

Oğuz Aksaç konseri ile Kartal’da Kafkas rüzgarı esti

Halk müziğini modern motiflerle işleyen ve kendine has yorumuyla ele alan Oğuz Aksaç, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde dinleyenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti verdiSanatçı Oğuz Aksaç Kartal’da sevenleriyle buluştu.

Oğuz Aksaç konseri ile Kartal’da Kafkas rüzgarı esti

12 Eylül 2017 09:38

Halk müziğini modern motiflerle işleyen ve kendine has yorumuyla ele alan Oğuz Aksaç, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde dinleyenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi


Sanatçı Oğuz Aksaç Kartal’da sevenleriyle buluştu. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Fehmi Okay, Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yönetimi, köy dernekleri temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların katıldığı etkinlikte sanatçı Oğuz Aksaç ile sahne alan Kafkas Dans Ekibi de nefes kesen bir gösteri ile Kartal’da Kafkas kültürü rüzgarı estirdi. Konserin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, dünya evine yeni girmiş olan Oğuz Aksaç’a evlilik hediyesi ve çiçek takdiminde bulunarak mutluluklar diledi.




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