Oğuz Güven 3 yıl 1 ay hapse çarptırıldı

Duruşma sonrası açıklama yapan Güven, mahkemenin kararını komik olarak nitelendirdi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak’ ve ‘Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak’ suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, dava kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Oğuz Güven ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Oğuz Güven’e bir önceki celse cumhuriyet savcısının esasa dair açıkladığı ve bu duruşmada tekrar ettiği görüşüne karşı bir diyeceği olup olmadığı sordu. Güven, şehit savcının ölümü üzerine internet üzerinde yazılan tüm yazıların kendisinin suçuymuş gibi yorumlandığını belirterek, “Tüm suçum sehven yazılan bir kelimedir. Bu kelime de yayınlandıktan 52 saniye sonra silinmiştir. Tarafıma bir de PKK suçlaması yöneltilmiştir. İnternet sitesinde yayımlamak zorunda olduğum haberlerden de suç isnadı yapılmaya çalışılmaktadır. Gazeteci olarak görevimiz haber yapmak ve paylaşmaktır. Beraatimi istiyorum” dedi.

İki ayrı suçtan 3 yıl 1 ay hapis

Kararını açıklayan heyet, sanık Güven’i “PKK/KCK silahlı terör örgütünün bildiri veya açıklamalarını yayınlamak” suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplamda 3 yıl 1 ay 1 gün hapse çarptırdı. Sanığın kişilik özellikleri ve duruşmalardaki tutum ile davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, bir daha suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşmadığı gerekçesiyle sanığın cezasını ertelemedi.

“Acı acı gülmek zorunda kalıyorum”

Oğuz Güven, duruşma sonrası kızı Demet Güven Akyıldız, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, TGC Yönetim Kurulu üyesi Sibel Güneş ve meslektaşlarıyla birlikte adliyenin karşısındaki meydanda basın açıklaması yaptı. Oğuz Güven, "Komik olarak nitelendiriyorum. Tutuklama kararıma da cezaevine giderken gülmüştüm. Burada bir kez daha acı acı gülmek zorunda kalıyorum. Eksik kelimeyle atılan bir tweet dolayı ceza üstüne ceza yağdırdılar” dedi. TGC Yönetim Kurulu üyesi Sibel Güneş, Oğuz Güven’in cemiyetin yönetim kurulunda olduğunu söyleyerek, tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. CHP milletvekili Barış Yarkadaş ise, twitterda 52 saniye kalan tweet nedeniyle Güven’in hapse mahkum edildiğini söyleyerek, “Duruşmada karar açıklanırken kronometre tuttum. Mahkeme de mahkumiyet kararını 52 saniyede açıkladı” diye konuştu.