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02 Mayıs 2018 21:53

Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi

TSYD’nin bugün Levent’teki Aydın Doğan Salonu’nda yapılan genel kurulunda Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi.

Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi

02 Mayıs 2018 21:53


Divan Başkanlığını Ahmet Çakır’ın yaptığı genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. Tongsir’in başkan olduğu listede görev bölümü şöyle oluştu:



Asbaşkan: Meriç Müldür


Asbaşkan: Nuri İmre


Asbaşkan: Kerim Hoşfikirer


Genel Sekreter: Tunç Kayacı


Mali İşler Sorumlusu: Suavi Yardımoğlu


Basın Sorumlusu: Hilmi Türkay


Tesisler Sorumlusu: Bahri Havadır


Spor Sorumlusu: Aygün Özipek


Dış İlişkiler: Gökhan Akengin


Yönetim Kurulu Üyesi: Recep Çınar


Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Taşkın


Yönetim Kurulu Üyesi: Bahadır Çokişler


Yönetim Kurulu Üyesi: Muhammed Kılınç


Yönetim Kurulu Üyesi: Semahat Özdoğan




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