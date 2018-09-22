Okay'lı Celta Vigo, Enes'li Valladolid ile yenişemedi

La Liga'nın 5. haftasında Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo evinde Enes Ünal'ın takımı Valladolid ile 3-3 berabere kaldı. Rakip fileleri de havalandıran Enes, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

La Liga'nın 5. haftasında Celta Vigo, Estadio de Balaidos Stadı'nda Valladolid ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Celta Vigo, 5. dakikada Iago Aspas ve 9. dakikada Maxi Gomez'in golleri 2-0 öne geçti. Konuk ekip 39. dakikada Oscar Plano ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Celta'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 54. dakikada Aspas tekrar sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Daha sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan Valladolid, 65. dakikada Enes Ünal, 90+4. dakikada Leonardo Suarez golleri ile eşitliği yakaladı ve mücadele 3-3 sona erdi.

Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı. Valladolid'de futbol hayatını sürdüren bir başka milli futbolcu Enes Ünal ise 65. dakikada Nacho Martinez'in yerine oyuna dahil oldu. Vigo'ya karşı fileleri havalandıran Enes, bu sezonki ilk golünü attı.

Bu sonucun ardından Celta Vigo puanını 8'e, Valladolid de 3'e yükseltti.