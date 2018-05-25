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25 Mayıs 2018 16:26

Okçular meydanlara çıktı

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel 6.

Okçular meydanlara çıktı

25 Mayıs 2018 16:26

Uluslararası Fetih Kupası öncesinde okçuluk sporuna gönül vermiş okçular İstanbul meydanlarına indi. Uluslararası Fetih Kupası öncesinde yeniçeri giysileri içindeki okçular, İstanbul sokaklarında büyük ilgi çekti.


“Okçular Meydana Çıktı” sloganıyla Uluslararası Fetih Kupası öncesinde yeniçeri giysileri içindeki okçular, İstanbul’un en önemli meydanlarında gösteriler yaptı. Işıklı okları, geleneksel yeniçeri kıyafetleri ile Taksim Meydanı’nda canlı heykel performansı sergileyen okçular, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Metro hatlarında da yolculuk yapan okçuları görenler şaşkınlıklarını gizlemezken, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirmeyi de ihmal etmedi.


Okçular Vakfı tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları öncesinde düzenlenecek etkinlikler ile dünyanın en eski sporlarından biri olan okçuluğun sevdirilmesini amaçlanıyor. Okçular Vakfı’nın gerçekleştireceği sokak etkinliklerinde İstanbul halkı okçulukta ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcuları görme imkanı da bulacak.


27 Mayıs tarihinde başlayıp 29 Mayıs’taki finallerin ardından sona erecek olan Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk yarışmalarında 55 ülkeden dünyanın en iyi 500 okçusu birincilik için yarışacak. Okçuların talim yapması için yaklaşık 562 yıl önce inşa edilen ve dünyanın ilk spor kulüplerinden biri olan Okçular Vakfı’nda düzenlenecek Fetih Kupası’nda, olimpik ve geleneksel okçular, Olimpik Yay ve Makaralı Yay, Büyükler Bay-Bayan kategorilerinde kürsüye çıkmak için ter dökecek.




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