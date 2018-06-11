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11 Haziran 2018 10:21

Okçular Tekkesi’nde 5 bin kişilik dev iftar

Okçular Tekkesinde düzenlenen iftar programında yaklaşık 5 bin kişi hep birlikte oruçlarını açtı.

Okçular Tekkesi’nde 5 bin kişilik dev iftar

11 Haziran 2018 10:21

Kadir Gecesi’ne özel olarak gerçekleştirilen etkinliğe katılarak vatandaşlarla kandilleşen Başkan Demircan, “İnsan sadece madde değildir, manadır. Bu manada sevgidir, muhabbettir, bölüşmektir, kardeşliktir. Oruç öyle bir nimettir ki bize bu duyguları hatırlatıyor” dedi.


Beyoğlu Belediyesi, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi’nde özel iftar programı düzenledi. Okçular Tekkesi’nde gerçekleştirilen programda 5 bin kişi aynı sofralar etrafında bir araya gelerek oruçlarını açtı. İlahi dinletisi ile başlayarak Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, vatandaşlar daha sonra hep birlikte Teravih Namazını kılarak dua ettiler. Programa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş da katılarak vatandaşların Kadir Gecesi’ni tebrik etti.


Ramazan ayı rahmetiyle bizleri kuşattı


Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan hep birlikte iftar yapmanın önemine değinerek, “İnsan sadece madde değildir, manadır. Bu manada sevgidir, muhabbettir, bölüşmektir, kardeşliktir. Oruç öyle bir nimettir ki bize bu duyguları hatırlatıyor. Hani hep deriz ya ‘Sofranızda Halil İbrahim Sofrası’nın bereketi olsun’ diye, Halil İbrahim Sofrası’nın anlamı; Halil İbrahim eğer yemek yiyecekse sofrasında bir misafir ararmış. Misafir bulamazsa oruç tutarmış. Yani Halil İbrahim Sofrası demek bin bir çeşit yemeklerin olduğu safra değildir. Halil İbrahim Sofrası’nın bereketi paylaşmaktır, kardeşliktir, bir arada olmaktır. Bizde bugün bu vesile ile buradayız. Ramazan ayı rahmetiyle bizleri kuşattı. Kadir geceniz mübarek olsun” dedi.




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