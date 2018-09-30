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Okçuluk Dünya Kupası'nda Yasemin Ecem Anagöz'den gümüş madalya

2018 Okçuluk Dünya Kupası Klasik Yay Kadınlar finalinde Yasemin Ecem Anagöz finalde Güney Kore’den Lee Eun Gyeong’a mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

2018 Okçuluk Dünya Kupası Klasik Yay Kadınlar finalinde Yasemin Ecem Anagöz finalde Güney Kore'den Lee Eun Gyeong'a mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.


Samsun Batı Park'ta düzenlenen 2018 Dünya Kupası Klasik Yay Kadınlar finalinde mücadele eden Ecem Anagöz, Güney Kore'den Lee Eun Gyeong ile karşı karşıya geldi. Yasemin rakibine 6-4 kaybetti ve gümüş madalya aldı.


Başarılı sporcu, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Kore'den Chang Hye Jin'i 6-4, yarı finalde Hindistanlı Deepika Kumari'yi 7-3 yenmişti.

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