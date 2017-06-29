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29 Haziran 2017 10:24

Okmeydanı cazibe merkezi oldu

Tapu sorunu çözülen Okmeydanı yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi.

Okmeydanı cazibe merkezi oldu

29 Haziran 2017 10:24

Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde yeni faaliyete geçen bir firmanın açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Okmeydanı’nda tapu sorununun çözülmesi ve Fatih Sultan Caddesi’nde yaptığımız düzenleme çalışmaları ile bu cadde de tıpkı İstiklal Caddesi gibi hareketini ve bereketini buldu” dedi.


50 yıllık tapu sorunu çözülen Okmeydanı’nda her geçen gün yeni bir işletme açılıyor. Bir gıda firması yeni şubesini Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde vatandaşların hizmetine sundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katılarak açılış kurdelesini kesti.



“Okmeydanı’nın geleceğine herkes inanıyor”


Başkan Demircan açılışta yaptığı konuşmasında, Okmeydanı’nda yeni bir heyecan ve yeni bir güzelliğin olduğunu belirterek, “Okmeydanı’nda tapu sorununun çözülmesi ve Fatih Sultan Caddesi’nde yaptığımız düzenleme çalışmaları ile bu cadde de tıpkı İstiklal Caddesi gibi hareketini ve bereketini buldu. Giderek her gün üzerine koymaya devam ediyor. Bu güzel dükkanlar, bu güzel vitrinler Okmeydanı halkının hak ettiği güzelliklerdir. Bütün bu güzellikler büyük Okmeydanı dönüşümünün de bir nevi habercisidir. Okmeydanı’nın geleceğine herkes inanıyor. Herkes iyi bir yolda yürüdüğümüzü biliyor” dedi.




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