Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 08:02

Okmeydanı Kavşağında şüpheli tüp paniği

Okmeydanı Kavşağında yol kenarına pankarta bağlı olarak bırakılan piknik tüpü bomba paniği yaşanmasına neden oldu.

Okmeydanı Kavşağında şüpheli tüp paniği

08 Temmuz 2017 08:02

Uzman ekipler tarafından fünyeyle patlatılan tüpte bomba izine rastlanmadı.


Şişli, TEM- Okmeydanı Bağlantı yolu, Okmeydanı Kavşağı üzerinde sabah saat 07.00 sıralarında yol kenarına bırakılan piknik tüpü bomba paniği yaşanmasına neden oldu. Pankarta bağlı bir şekilde piknik tüpünü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken trafik çift taraflı olarak kesildi. Bomba şüphesi taşıyan piknik tüpünün imhası için bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler özel kıyafetlerini giyerek şüpheli tüpü fünye yardımıyla patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan tüpte bomba izine rastlanmadı.


Yapılan incelemelerin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!