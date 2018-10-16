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Okmeydanı'nda metrobüs arızası

Okmeydanı’ndan Söğütlüçeşme istikametine seyir halinde olan bir metrobüs arıza yaptı.

Okmeydanı'ndan Söğütlüçeşme istikametine seyir halinde olan bir metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle metrobüs yolunda metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşurken, çok sayıda vatandaş metrobüslerden inerek yürüdü.


Okmeydanı'ndan Söğütlüçeşme istikametine seyir halinde olan bir metrobüste bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ekipleri olay yerine gelerek metrobüse müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında metrobüs yolunda metrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Beklemek istemeyen çok sayıda vatandaş metrobüslerden inerek yürüdü. Ekiplerin müdahalesinin ardından arızalı metrobüs yoldan çekildi. Metrobüs seferleri ise normale döndü.

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