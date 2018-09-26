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Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Okmeydanı’nda bir metrobüs, önünde seyreden bir başka metrobüse çarptı.

Okmeydanı'nda bir metrobüs, önünde seyreden bir başka metrobüse çarptı. Kazada 6 yolcu hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Okmeydanı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Zincirlikuyu'dan hareket ederek Avcılar istikametine giden metrobüs, önündeki durakta duran bir metrobüse arkadan çarptı. Kaza nedeniyle metrobüsün camları kırılırken, 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolculara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerine kontrollü olarak devam edildi.

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